Calcio, l’Andora punge le vespe: 3-1 alla Baia Alassio nell’anticipo

Andora. Era una gara sentita considerando la vicinanza dei due paesi, essendo chiamato “derby” dagli addetti ai lavori che aspettavano la serata di ieri al Marco Polo.

Al termine sono stati i biancoblù di Rattalino a festeggiare: l’Andora batte 3-1 la Baia Alassio, a segno Greco, Battuello e De Boni per i locali, mentre per gli uomini di Sardo è stato Di Mari a realizzare il gol del momentaneo 2-1.

Andoresi che salgono al quinto posto in classifica, con l’obiettivo di alzare l’asticella in queste ultime giornate. Alassini, invece, rimangono in terza posizione con il Vadino che ha accorciato ed ora è a -4 e, con questa sconfitta, i playoff non sono più così una certezza per le vespe. Anzi, in questo momento i gialloneri ne sarebbero esclusi visti i sei punti di distanza dall’Argentina, ora artefice del proprio destino in queste ultime tre partite.