Atletica Val Lerrone: oro per Anna Giribaldi nei 200 ostacoli, quarto Nicolò Parodi

Genova. Medaglia d’oro per Anna Giribaldi dell’Atletica Val Lerrone al Golden Peso e Golden Alto con gare ibride di contorno che si è svolto a Villa Gentile, a Genova, una giornata assolata e colma di entusiasmo ben organizzata dall’Asd Atletica Alba Docilia.

Anna Giribaldi ha conquistato il gradino più alto del podio nei 200 metri ostacoli con il tempo di 33″44.

Bene anche Nicolò Parodi, quarto nei 200 metri ostacoli con il tempo di 28″49 e decimo nei 250 metri dove ha fatto il personale (31″36) con un miglioramento che mette a frutto l’impegno di questi mesi di allenamento.

Anna Giribaldi è anche sesta nel getto del peso (3 kg).

In progressione nei 500 metri i Cadetti, Giulio Randone decimo in 1’24″66 e Daniele Luison sedicesimo con il tempo di 1’32″90.

Nei 250 metri da segnalare il quindicesimo posto di Giulio Randone con il tempo di 36″38, il diciottesimo di Luison Daniele in 37″15 ed il ventiduesimo di Andrea Gallo in 39″82. Al debutto in pista su queste distanze, prendono dimestichezza con la specialità e fanno il personale.

Anche la marcia ha regalato soddisfazioni ai tecnici della Val Lerrone. Veronica Parodi, seguita dal presidente Andrea Verna, con la maglia dell’Atletica Arcobaleno, al 3° Trofeo di Marcia Città di Finale Ligure, si è laureata campionessa regionale ligure 2024 sui 5 km, coperti in poco più di 30′.

Nicolò Parodi in fase di riscaldamento