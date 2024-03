Al savonese oltre 800 mila euro per le spiagge: è il finanziamento maggiore delle quattro province

Liguria. Regione Liguria ha esaudito tutte le richieste pervenute dai comuni costieri per gli interventi sulle nostre spiagge. In tutto, sotto la regia del’assessore regionale al Demanio Marittimo Marco Scajola, abbiamo stanziato oltre 2,5 milioni di euro per la pulizia, la sicurezza, l’accessibilità e i ripascimenti delle spiagge liguri, con un incremento del finanziamento rispetto al 2023 di quasi 150mila euro e di oltre 350mila rispetto al 2022.

Nel dettaglio, saranno 60 i Comuni che riceveranno fondi destinati al ripascimento (1,8 milioni di euro); 17 per la pulizia (302mila euro); 13 per la sicurezza (288mila euro) e 12 per l’accessibilità (148mila euro).

La provincia di Savona otterrà il contributo più cospicuo, con ben 829.088,45 così suddivisi:

Alassio, 55.949,17 euro;

Albenga, 33.692,66 euro;

Albissola Marina, 10.694,69 euro;

Albisola Superiore, 13.396,63 euro; Andora, 27.760,94 euro;

Bergeggi, 55.744,74 euro;

Borghetto Santo Spirito, 17.015,99 euro; Borgio Verezzi, 17.883,13 euro;

Celle Ligure, 31.053,55 euro;

Ceriale, 54.208,52 euro;

Finale Ligure, 138.162,78 euro;

Laigueglia, 39.423,31 euro;

Loano, 68.202,19 euro;

Noli, 21.401,94 euro;

Pietra Ligure, 48.642,39 euro;

Savona, 101.172,01 euro;

Spotorno, 26.177,48 euro;

Vado Ligure, 13.245,83 euro;

Varazze, 40.114,50 euro