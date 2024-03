A Carcare una chiesa gremita per l’ultimo saluto al medico di famiglia Mauro Borro

Carcare. Colleghi medici, farmacisti, pazienti, e tanta gente comune oggi a Carcare per dare l’ultimo saluto al dottor Mauro Borro. Una chiesa gremita, quella di San Giovanni Battista, dove si sono svolti i funerali del noto e stimato medico di famiglia, morto a 67 anni a causa di un male incurabile.

Originario di Biestro, Borro per anni è stato un punto di riferimento delle comunità di Carcare, Bormida e Pallare, dove aveva i suoi ambulatori. L’affetto e la gratitudine della gente era palpabile anche oggi, e come ha sottolineato il parroco Padre Italo Levo, “la sua morte ha colpito veramente chi lo ha conosciuto, siamo rimasti increduli per la scomparsa di una persona che ha trascorso la sua vita a curare gli altri e ha conosciuto le sofferenze comuni a noi tutti. Mauro ha vissuto a servizio del prossimo ed è stato sempre una presenza attiva, seppur silenziosa e riservata come era il suo carattere”.

Lascia la moglie Ivana, la mamma Anna e il figlio Matteo, anch’egli medico che ha seguito le orme del padre.