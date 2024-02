“Teatro e beneficienza”: a Cairo la rassegna del gruppo scout per sostenere le associazioni locali

Cairo M. Le porte del teatro Chebello si aprono a una novità che unisce arte e solidarietà: cinque serate di spettacolo organizzate dal gruppo scout con il patrocinio del Comune di Cairo Montenotte intitolate “Teatro e Beneficenza”, con l’obiettivo di coniugare momenti di divertimento e azione solidale coinvolgendo attivamente la comunità.

L’iniziativa rappresenta un progetto innovativo, dove il ricavato delle serate sarà devoluto equamente tra le associazioni coinvolte, “evidenziando l’impegno del gruppo scout nel costruire una rete sociale più coesa e meno chiusa in se stessa”. Quest’idea nasce anche dalla necessità del gruppo di contribuire alla ristrutturazione dei bagni nelle loro sedi al terzo piano dell’edificio Opes, di proprietà della parrocchia.

La programmazione degli spettacoli è stata pensata per attirare un pubblico variegato e diversificato. L’apertura delle serate è stata il venerdì 9 febbraio con “Figlio di Operai” di Davide Diamanti (Uno sguardo dal palcoscenico), presentato in collaborazione con l’Associazione Raggio di Sole Onlus. Venerdì 23 febbraio, Teatro d’Appendice proporrà “Il Collezionista”, in collaborazione con il gruppo scout di Cairo Montenotte e la partecipazione straordinaria dell’associazione DiversamenteVB.

La rassegna proseguirà giovedì 21 marzo con Teatro Cantiere, che rappresenterà “La Voce e l’Incanto – Voci e Storie dal Canto di Tradizione”, in collaborazione con l’Avis di Cairo. Venerdì 3 maggio sarà il momento del Laboratorio III Millennio con lo spettacolo “Voglio proprio vedere come va a finire”, in collaborazione con il Circolo Don Pierino. La chiusura della rassegna avverrà venerdì 31 maggio con I Meikenent e il loro spettacolo “Fuori rotta!”, in collaborazione con l’associazione Guido Rossi.

Tutti gli spettacoli avranno orario di inizio alle 21:00, la serata sarà accessibile a tutti con un costo di 10 euro per gli adulti e 5 per gli under 12.

“Gli scout di Cairo Montenotte credono fortemente che questa iniziativa sia un modo per tendere la mano a chi crede nel bene e prova a farlo, rifacendosi in qualche modo ai valori che identificano la loro azione educativa. La speranza è che la risposta della comunità sia importante e generosa, ma soprattutto che il ricavato possa dare ulteriori ricadute positive nei confronti del territorio” sottolinea il gruppo cairese.