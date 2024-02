Savona, vincita pazzesca: gioca 4 euro al 10 e Lotto e vince 2,5 milioni

Savona. La dea bendata bacia la tabaccheria di Filippo Conchiglia, in via Luigi Corsi, a Savona: un fortunato giocatore ha puntato 4 euro e centrato 10 numeri più l’oro al 10 e Lotto ogni cinque minuti e ha vinto 2,5 milioni di euro.

Il 10 e Lotto ogni 5 minuti è un gioco con estrazione istantanea, in cui si possono giocare da 2 a 10 numeri, da 1 a 90 e puntare da 1 euro in su, aggiungendo l’oro si moltiplica la vincita ed è questo che ha fatto lievitare a ben 2,5 milioni di euro l’importo, avendo centrato 10 numeri su 10 e un oro.

La combinazione vincente è stata: 1-2-5-8-9-11-14-18-86-87.

Racconta il titolare della tabaccheria: “Un giocatore ieri mattina ha giocato 4 euro su una giocata multipla per 6 estrazioni al 10 e Lotto che viene estratta ogni 5 minuti. Non so chi sia il giocatore perché spesso fanno giocate multiple e poi le controllano da casa. Immagino che le abbia verificate e che sappia di aver vinto, ma al momento nessuno si è presentato da noi“.

“Per somme di questa entità la vincita va riscossa in banca con la presentazione dello scontrino vincente. Spero si ricordi di me e mi dia una bella mancia”, ha concluso con simpatia.

Come riportato dall’agenzia stampa Agimeg, si tratta della “vincita più alta registrata nel 2024, superando di gran lunga quella realizzata il 4 gennaio a Carate Brianza (MB) da 1 milione di euro“.