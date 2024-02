Promozione, vittoria sofferta della Carcarese contro il San Cipriano. Ponte: “Venduta cara la pelle, importante fare punti”

Carcare. Termina con una vittoria per i padroni di casa la sfida tra Carcarese e San Cipriano. Una sfida ricca di momenti e salienti e soprattutto di gol, dove ambo le squadre si sono affrontate a viso aperto. Subito in vantaggio gli ospiti che sbloccano il match all’inizio del primo tempo con Peirotti, con Brovida che sigla l’1 a 1 dagli undici metri a fine frazione. Brignone porta poi in vantaggio la squadra di casa al 13′ del secondo tempo prima degli ultimi di gara molto concitati: Moretti segna il gol del duplice vantaggio, poi Lipani segna il rigore al novantesimo che accorcia le distanze e che fa tremare per qualche minuto i tifosi biancorossi, ma i tre punti sono poi per i padroni di casa.

Alessio Ponte, mister della Carcarese, sapeva fin dal principio il coefficente di difficoltà della sfida: “Sapevamo sarebbe stata una partita molto difficile perché loro sono una buona squadra, anche con la Sestrese hanno venduto cara la pelle. Noi siamo partiti con qualche difficoltà nelle scalate, facevamo fatica a trovare riferimenti, poi ci siamo sistemati e per fortuna prima di andare negli spogliatoi abbiamo trovato il pareggio. Abbiamo poi fatto un secondo tempo di buona fattura”.

“Abbiamo messo Saviozzi tra le linee, – prosegue Ponte – cercato come riferimento centrale Brignone e Brovida aveva la licenza di affiancarsi a lui e cambiare le fasce. Hanno fatto un’ottima partita infatti siamo riusciti a mettere in difficoltà il San Cipriano”.

Infine, un elogio speciale per i sostenitori di casa: “Oggi abbiamo di nuovo visto dei tifosi fantastici e sono felice perché finalmente siamo riusciti a dare loro quella soddisfazione che purtroppo non hanno avuto a Bragno. La classifica? L’importante ora è che stiamo facendo punti, domenica avremo una partita più che difficile contro la capolista, quindi stasera ci godiamo questa vittoria, arrivata anche soffrendo, ma da domani dobbiamo pensare al San Francesco Loano”.