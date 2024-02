Promozione, il LIVE di Carcarese-San Cipriano

CARCARESE – SAN CIPRIANO 1-1 (13’ Peirotti, 46’ Brovida)

48’ Finisce in pari il primo tempo

46’ GOOOOOOOOOOOOL! Dal dischetto va Brovida: rasoterra angolato su cui non arriva Gallino. 1-1

45’ RIGORE PER LA CARCARESE! Colpo di mano in area di Oliva, Crova indica il dischetto

36’ Cross di Bertoni in area, Bruzzese è bravo ad anticipare Dematteis che si sarebbe trovato tutto solo davanti a Gallino

29’ Occasionissima per la Carcarese: filtrante di Brignone per Saviozzi che controlla e davanti a Gallino calcia di destro, il portiere in uscita riesca ad evitare il pari

28’ Rinvio di Gallino, Nonnis sulla propria trequarti colpisce di testa, la deviazione favorisce Peirotti che a campo aperto non riesce a stoppare, Giribaldi lo anticipa e fa suo il pallone

26’ Traversa della Carcarese! Corner di Brovida sul secondo palo, dove L. Moretti colpisce di testa: la palla rimbalza e si schianta sul legno

20’ Che rischio per la Carcarese! Peirotti ruba palla in area a Nonnis e calcia un diagonale che esce di pochissimo

15’ Angolo di F.Moretti sul secondo palo, Mombelloni in tuffo di testa non riesce a centrare lo specchio della porta

13’ GOOOOOOOOOOOOL! Russo scarica per Peirotti che al limite lascia partire il mancino: palo, gol. San Cipriano in vantaggio

9’ Zuffanti ruba palla a Brovida e crossa in area, Peirotti non riesce ad arrivare sul pallone, per lui sarebbe stato un rigore in movimento

7’ Cross di Saviozzi dalla sinistra, Brovida tutto solo in area prova la semirovesciata ma non impatta il pallone

6’ Sugli sviluppi di un corner, traversone di F. Moretti, Saviozzi per un soffio non riesce ad impattare di testa

4’ Il primo guizzo del match è del San Cipriano: Zuffanti serve al limite Russo che entra in area, scarta il difensore e calcia sul primo palo, Giribaldi para

Fischio d’inizio alle 15:06, si parte con qualche minuto di ritardo a causa di un problema alla rete di una porta

Carcare. Al Candido Corrent è in scena la 5° giornata del girone di ritorno di Promozione, in campo alle 15:00 Carcarese e San Cipriano.

1 a 1 il risultato dell’andata con i biancorossi passati in vantaggio con Saviozzi e poi raggiunti dai genovesi a segno con Castro Melendrez.

Ma oggi entrambe le formazioni sperano di non doversi accontentare di un solo punto: la Carcarese per continuare la sua scalata della classifica che, giornata dopo giornata, partita dopo partita, ha portato i valbormidesi al sesto posto, ad un passo dalla zona playoff, l’ultimo successo domenica con il Pra; il San Cipriano per tornare a sorridere dopo tre turni senza vittorie, solo uno il punto conquistato nelle ultime settimane grazie al pari a Finale Ligure, sconfitte invece con il Celle Varazze e la scorsa domenica con la Sestrese. Risultati che hanno fatto scivolare la squadra di mister Pandiscia al decimo posto.

Non sarà facile, però, per i genovesi che fin qui in trasferta hanno raccolto solo 6 punti sui 27 in palio, 14 invece i punti della Carcarese tra le mura amiche dove ha collezionato quattro vittorie, due pareggi e tre sconfitte.

FORMAZIONI

CARCARESE: Giribaldi, Bianchi, Mombelloni, Moretti F., Moretti L., Nonnis, Brovida, Bertoni, Dematteis, Brignone, Saviozzi. A disp.: Delfino, Gualberti, Spozio, Manfredi, Alò, Bonifacino, Zizzini, Della Rossa, Canaparo. All. Alessio Ponte

SAN CIPRIANO: Gallino, Villa, Zuffanti, Spatari M., Oliva, Bruzzese, Vicini, Castro Melendrez, Peirotti, Lipani, Russo. A disp.: Alesso, Rosasco, Bondelli, Spatari C., Saulle, Rizqaoui. All. Antonio Pandiscia

ARBITRO: Emmanuel Crova di Chiavari

ASSISTENTI: Ivano Sciallero di Genova e Silvano Salvestrini di Albenga