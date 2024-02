Piazza Diaz Savona, Orsi replica al Comune: “Quando si apre si deve garantire l’accesso a tutti. Non siamo ipocriti”

Savona. “Quando si apre una piazza si deve garantire l’accesso a tutti, non siamo ipocriti. Altrimenti non si apre provvisoriamente perché non ci sono cittadini di serie a di serie b. Mettere in coda ai lavori l’accessibilità ai disabili (e vedremo se sarà così) è l’ennesimo schiaffo”. Così il consigliere Fabio Orsi (PensieroLibero.zero) replica al Comune.

“Inoltre confermo – prosegue Orsi – che per salire e scendere dal gradino che ‘protegge’ l’assurdo parcheggio del pullman è emerso dal sopralluogo che non erano previste rampe per disabili. Mi auguro anzi pretendo che le mettano ma non dicano che fosse già previsto di intervenire”.

“Ormai vale tutto e mi aspetto di tutto, compreso tornare a chiamare ‘handicappati‘ i disabili come si faceva 50 anni fa e come li definiscono nella loro delibera di variazione di bilancio che andrà domani in commissione e nella quale intendono spostare risorse dall’assistenza generale ad anziani e disabili verso i soggiorni estivi per anziani e disabili e di cui chiederemo conto”, ha concluso Orsi.