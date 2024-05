Savona. Destinare il riqualificato Palazzo della Rovere all’università? Un’idea che aveva già chi quel palazzo lo commissionò, ossia Papa Giulio II. Lo rivela Franco Astengo, storico e politologo savonese.

“Da molti anni – scrive – ci misuriamo con l’idea di un recupero di identità per Savona fondato sul rapporto tra Città e Università attraverso una presenza ‘forte’ nel centro cittadino. Basterà confrontare il programma elettorale di ‘Sinistra per Savona’ nel 2006 dove si scriveva di città a ‘tre punte’: al centro la cultura con presenza universitaria nell’ex-ospedale San Paolo (poi regalato a una mediocre speculazione edilizia) e biblioteca a Palazzo della Rovere (Santa Chiara); a ponente progetto di reindustrializzazione ad alta densità tecnologica; a levante infrastrutture rivolte verso nord-ovest (stradali e ferroviarie). Progetto poi ampliato, raffinato e aggiornato nel documento ‘Savona sviluppo e progetto’ redatto dall’Associazione ‘Il Rosso non è il Nero’ per le elezioni comunali del 2021 quando posto in correlazione con l’Agenda del Patto di Savona si formò la base della coalizione capace di far eleggere sindaco Marco Russo”.

“Oggi proprio l’amministrazione progressista-costituzionale guidata da Russo – prosegue Astengo – è riuscita a far iniziare i lavori di ristrutturazione del Palazzo collocato al centro delle nostre vie storiche, vero punto di comunicazione tra le diverse parti della Città antica. Non possiamo però permetterci di farne una semplice sede di svago e/o di attrazione turistica: il tema del rapporto tra il Palazzo Della Rovere e la Città è ancora il tema dell’identità da recuperare, un tema di cui fa parte integrante anche la relazione tra Savona e la sua Università, il cui Campus va sviluppato proprio in quella funzione identitaria, quasi di ‘nuova stimmate’ di Savona cui si faceva cenno”.

Una rinnovata identità di cui fa naturalmente parte l’idea di partecipazione di Savona al titolo di Capitale italiana della Cultura “che in questo momento – ricorda Astengo – vede impegnata non soltanto l’amministrazione comunale e quella di altri comuni ma anche migliori forze associative, culturali, sociali della nostra Città e non solo”.

E un aiuto insperato alla proposta di dedicare spazio a Palazzo Della Rovere (Santa Chiara) oltre alla Biblioteca anche alla presenza universitaria arriva, secondo Astengo, addirittura direttamente da Papa Giulio II, commissionario della costruzione dell’edificio stesso. Lo storico fa infatti riferimento ad alcune righe ritrovate a pagina 247 del volume “Guida storica economica e artistica di Savona”, redatta da Nicolò Cesare Garoni ed edita nel 1874: “Il palazzo della Rovere fu fatto disegnare e fabbricare al Sangallo da Giulio II che voleva porvi scuole di ogni scienza e come a dire una Università“.

guarda tutte le foto 11



Savona, il progetto di recupero di Palazzo Della Rovere

“Questo Palazzo, aggiunge Garoni, ebbe fama del più bello della Liguria dopo il ducale di Genova. Quale viatico migliore di quello papale – conclude Astengo – per rilanciare la proposta di fare del rinnovato Palazzo Della Rovere (Santa Chiara) il fulcro della necessaria e non ancora trovata relazione tra Città e Università partendo dal Campus di Legino in un’ottica di concreto sviluppo? Magari ponendo in sinergia anche un progetto di recupero dell’ex-carcere di Sant’Agostino e del palazzo della Banca d’Italia cui l’amministrazione comunale intende meritoriamente di acquisire la proprietà: obiettivo un centro della Città ad alta densità culturale in modo da ricostruirne le sembiante dopo la lunga fase di un post-industriale consegnata al profitto privato, alla speculazione e all’immobilismo”.