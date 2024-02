MMA, Team ACM Savona protagonista nella quarta tappa del campionato cinture lombarde

Milano. Domenica 25 febbraio, presso la sede MGM, in via Marco D’Agrate a Milano, si è svolta la quarta tappa del campionato cinture lombarde, organizzato dalla Fiscam.

Il Team ACM Savona si è reso protagonista nella disciplina delle MMA, partecipando con quattro atleti in gara.

Erjon Bajrami, nella categoria -85 kg, disputa il suo primo match in gabbia, dimostrando una certa tranquillità nel gestire la nuova esperienza. Incontro equilibrato con un avversario più alto di lui. Dopo avvincenti scambi da entrambi gli atleti, sul finire del round, l’arbitro ravvede un colpo scorretto del suo avversario e assegna per squalifica la vittoria al nostro Bajrami, che diventa ancora protagonista, successivamente, disputando sul ring un incontro di Kickboxing-K1 che lo vede vincente ai punti al termine di tre riprese.

Pietro Allonzo, nella categoria dei -67 kg, disputa un singolo match di MMA dominato grazie alle fasi di lotta che lo vedono imporsi sul suo avversario, dopo averlo proiettato due volte e tenuto in controllo per la maggior parte del tempo sia schiena a parete che a terra.

Denys Bachurin, nella categoria -70 kg, anche lui come Bajrami alla sua prima esperienza in gabbia, dimostra sicurezza e determinazione, attaccando il suo avversario costantemente, mettendo in crisi la sua difesa. Buoni attacchi di braccia e gambe, e un atterramento fanno pendere nettamente il verdetto dei giudici a suo favore. Successivamente Bachurin disputa un buon secondo incontro di Kickboxing-K1 sul ring, pur non trovando il bis della vittoria.

Raul Garcia, nella categoria -85 kg, è la nota amara della giornata. L’avversario si notava subito fosse un buon lottatore e sicuramente il match sarebbe stato molto combattuto e spettacolare, se non fosse stato, dopo una manciata di secondi dall’inizio, interrotto per uno scontro fortuito tra la testa dell’atleta savonese ed il naso del suo avversario che costringevano l’arbitro a interrompere l’incontro dando la vittoria al suo avversario, in seguito alla squalifica di Raul. “Questa decisione ci ha lasciato un po’ di amaro in bocca – afferma il coach Livio Regina -. Speriamo in futuro che questi due atleti si possano rincontrare e portare a termine il loro incontro senza episodi sfortunati come quello avvenuto questa volta”.

“Anche in questa trasferta il nostro team, fuori regione – spiega Regina – ha guadagnato l’interesse e i complimenti di alcuni presenti. Su quattro incontri di MMA disputati torniamo a casa con tre vittorie e una sconfitta per squalifica per colpo accidentale. Nella kickboxing riportiamo una vittoria e una sconfitta. La nostra ‘piccola’ realtà continua la striscia positiva delle precedenti uscite agonistiche stagionali, rafforzando la consapevolezza del buon lavoro tecnico e tattico svolto nella nostra academy”.

La locandina dell’evento