Il tour europeo dell’artista savonese Alessandra Mele fa tappa in Italia: ecco dove si esibirà

Savona. Dopo la partecipazione all’Eurovision nel 2023, durante la quale la sua popolarità è cresciuta a livello internazionale, l’artista savonese Alessandra Mele torna in Italia.

Il 6 febbraio prossimo l’artista farà tappa a Milano con il suo tour di successo “The Queen of King 2024“. Tutte le 21 date (in 17 Paesi europei) sono andate sold out.

Lo scorso giugno, la giovane cantante nata a Pietra Ligure e cresciuta a Cisano sul Neva, oggi con cittadinanza norvegese – è stata remixata da Gabry Ponte, il famoso disc jockey e produttore discografico.

Il tour “The Queen of Kings” del 2024, intitolato così in onore della canzone presentata dalla giovane artista all’Eurovision Song Contest 2023 di Liverpool, dove ha rappresentato la Norvegia, comprende 21 spettacoli distribuiti in 17 paesi europei tra gennaio e febbraio 2024, e sta ottenendo un grande successo di pubblico: praticamente ovunque è sold out.

La tappa di Milano è l’unica in Italia. Iniziato martedì 23 gennaio a Tallin, in Estonia, il tour terminerà a Dublino, in Irlanda, lunedì 19 febbraio. Nel mezzo, ci saranno due date in Spagna, a Madrid e Barcellona, e in Germania, ad Amburgo e Berlino.