Il brano “Queen of Kings” di Alessandra Mele conquista anche Gabry Ponte: uscita una nuova versione tutta da ballare

Italia. Fresca dell’Eurovision Song Contest 2023, la canzone Queen of Kings di Alessandra Mele – giovane cantante nata a Pietra Ligure e cresciuta a Cisano sul Neva, oggi con cittadinanza norvegese – è stata remixata da Gabry Ponte, il famoso disc jockey e produttore discografico.

Il brano che si è qualificato al quinto posto sul palco dell’Eurovision 2023, in questa nuova versione, si trasforma così in una traccia tutta da ballare, pronta per scaldare l’estate. A 17 ore dalla sua pubblicazione su YouTube, il remix conta già 26mila visualizzazioni.

Dopo aver collaborato con artisti come Zucchero Fornaciari, Edoardo Bennato, J-Ax, Subsonica, Eros Ramazzotti, Jovanotti, Marracash ed Elisa, Gabry Ponte ora allaccia rapporti professionali anche con la giovane Alessandra Mele, ormai un vero e proprio talento della musica.