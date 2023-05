Pietra Ligure/Norvegia. Manca poco, è questa sera la finale dell’Eurovision 2023. Nel savonese si fa sempre più forte l’appello per sostenere la giovane cantante Alessandra Mele, nata a Pietra Ligure e cresciuta a Cisano sul Neva, oggi con cittadinanza norvegese.

La cantante, che rappresenta la Norvegia con la sua “Queen of the Kings”, ha già conquistato il pubblico nelle semifinali di martedì 9 maggio, dove, grazie al televoto è passata al turno successivo. Si era esibita per prima con una voce potente ormai considerata un talento in rapida ascesa.

“Appena l’ho sentita cantare la prima volta cinque anni fa ho capito che sarebbe andata lontano con la sua voce” ha raccontato ai microfoni di IVG.it Debora Tamagnini, la sua coach savonese. “Il suo è un grande talento che si è sviluppato con una velocità impressionante. Sono veramente felice che sia arrivata fino a questo importantissimo contest musicale”. A farle eco Simone Rudino, ideatore di VB Factor, contest musicale valbormidese che Alessandra aveva vinto all’età di 12 anni. “Quando si è esibita a VB Factor ho realizzato subito che mi sono trovato di fronte a un talento con la T maiuscola, ma non mi sarei mai aspettato un exploit del genere. A soli vent’anni Alessandra è riuscita a raggiungere l’Eurovision, uno dei contest musicali più ambiti al mondo. Durante la prima esibizione all’Eurovision Alessandra è riuscita a gestire in modo stratosferico la gara nonostante sia stata la prima a cantare” ha espresso Rudino.

Nonostante la giovane età, Mele ha già un curriculum importante che parla anche savonese: lo scorso anno ha partecipato alla settima edizione della versione norvegese di “The Voice”. Finita la maturità Alessandra Mele ha deciso di partire per Oslo per iscriversi al conservatorio e tentare la sua avventura a “The Voice Norge”.

Alessandra ha sempre adorato cantare e nel savonese si è fatta conoscere con alcuni concerti insieme al suo maestro di pianoforte Alessandro Collina, con cui ha studiato da 6 anni, e ha vinto alcuni concorsi locali come la quinta edizione di “VB Factor” quando aveva solo 12 anni (la notizia è stata menzionata anche sugli schermi dell’Eurovision).

Eurovision 2023: l’esibizione di Alessandra Mele

Oltre al pianoforte, ha studiato canto presso i “Nati Da un Sogno” di Savona con la vocal coach Debora Tamagnini. Dopo i primi tre provini iniziali si è cimentata con un’esibizione alle blind con il brano “I will Pray (Pregherò)” di Giorgia e Alicia Keys e che le è valso l’accesso alla prossima fase del programma: il duello. Si sono girati 3 giudici su 4, proprio quando ha iniziato a cantare in italiano. Ha poi scelto per il suo percorso, il giudice Espen Lind cantante, autore e produttore per cantanti quali Taylor Swift, Beyoncé, i Train, Jennifer Hudson, Emeli Sande e Selena Gomez.

Il titolo del brano che porta all’Eurovision 2023 significa ‘Regina dei re’ e porta con sè un messaggio importante a cui la cantante tiene molto: quello di essere perfetti nell’imperfezione, come la regina di cui parla la canzone.

Questa sera, sul palco di Liverpool si esibirà anche l’Italia con Marco Mengoni e la sua “Due vite”. Saranno 26 in totale gli artisti che si contenderanno l’ambito contest musicale. La cantante italo-norvegese può essere sostenuta con il televoto.