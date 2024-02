Eccellenza. Il Pietra rimonta nella ripresa, Cocco: “Domenica pesante, abbiamo portato a casa la pelle”

Pietra Ligure. Finisce tra tante polemiche il match tra Pietra Ligure e Serra Riccò: gli ospiti finiscono in 9 uomini e vengono rimontati nella ripresa. Rovere e Dominici firmano le due reti biancocelesti che mantengono il Pietra al quarto posto. Per come era iniziata la gara, il bicchiere è mezzo pieno secondo mister Matteo Cocco: “Abbiamo vissuto una domenica pesante, ma calcisticamente abbiamo portato a casa la pelle, conquistando un punto”. Riguardo alla classifica, poco cambia e i biancocelesti rimangono nei quartieri alti della classifica: “Siamo in ballo e continuiamo a ballare”, commenta Cocco.

Un Pietra condizionato dalle assenze, specialmente in difesa (ma era indisponibile anche Gimmy Insolito), ma il tecnico biancoceleste non cerca scuse: “Gli alibi non portano punti, i ragazzi hanno risposto sul campo. Puddu e Franco sono stati ottimi”. C’è comunque rammarico per alcune situazioni che potevano essere gestite meglio dal Pietra: “Dovevamo essere attenti, siamo andati un po’ dietro il clima emotivo della partita, ma “l’audio della gara” ha comportato notevoli difficoltà”.

Anche i cambi contribuiscono al pareggio del Pietra: “Mehmetaj ha fatto un assist, bello o brutto che fosse. Non è la prima volta che entra con l’atteggiamento giusto, è un ragazzo d’oro”, sottolinea il mister. In giornate del genere, con poca abbondanza in termini di rosa è importante anche l’appoggio del settore giovanile: “Si sa quanto io tenga ai giovani, ma la selezione va fatta sulla qualità. Oggi abbiamo portato ragazzi che possono imparare molto da domeniche come queste, come Asteggiante, Aicardi, Bolia e Oddone”, dice Cocco.

Infine, Cocco volge uno sguardo alle prossime uscite: “Siamo in una situazione che possiamo permetterci di trarre il meglio da quello che abbiamo a disposizione. Detto ciò, il recupero di alcuni giocatori importanti ci aiuterà e non poco”.