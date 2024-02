Carcarese e Annalisa sotto ai riflettori del TG1 e di Rai Sport

Ne ha scritto l’inno e ne è la presidente onoraria. Annalisa Scarrone, ma per tutti ormai solo Annalisa come per le grandi della musica, non dimentica mai la Carcarese, la squadra del paese dove è nata e cresciuta. Un legame che non è passato inosservato al quodidiano sportivo italiano per eccellenza La Gazzetta dello Sport.

La partita di domenica contro la Campese vedrà al Corrent di Carcarese non soltanto le note testate locali tra cui IVG ma anche telecamere e microfoni del TG1 e di Rai Sport , che racconteranno al pubblico nazionale il rapporto tra la Carcarese e la cantante protagonista di ormai numerose hit, tra cui si inserisce Sinceramente (terza classificata al Festival ma per molti il pezzo “da Eurovision”).

Annalisa a causa di altri impegni non sarà presente all’evento, ma sarà logicamente protagonista attraverso le parole di dirigenti del club e appassionati con cui il legame è ancora forte nonostante una carriera che la porta in ogni angolo dello Stivale e non solo.

Passando al mero campo, i biancorossi classifica alla mano non potranno arrivare terzi come Annalisa al Festival ma vincendo contro la Campese potrebbero avvicinarsi prepotentemente alla zona playoff. Sinceramente chi se lo sarebbe aspettato dopo i primi mesi “da quando quando quando piango”?

Infatti, sotto la gestione Ponte – terzo allenatore in stagione dopo Chiarlone e Pisano – la squadra ha ingranato la marcia giusta e sta pian piano progredendo verso la zona degli spareggi promozione. Tra l’altro, i biancorossi nell’ultimo turno hanno imposto lo 0 a 0 alla capolista San Francesco Loano.