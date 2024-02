Autofiori, i cantieri in A10 e in A6: possibili code e rallentamenti

Liguria. Di seguito sono indicati i cantieri che, dal 12 al 18 febbraio, in 10 e in A6, nel tratto di competenza di Autofiori, in situazioni particolari o in caso di traffico intenso, potrebbero creare rallentamenti al traffico o code con un relativo aumento dei tempi di percorrenza.

AUTOSTRADA A6 SAVONA-TORINO

CANTIERI

Direzione Savona

tra Mondovì e Niella Tanaro dal km 64+650 al km 67+700, restringimento della carreggiata con chiusura della corsia di sorpasso, per lavori propedeutici al cambio di carreggiata (miglioramento sismico viadotto Cento) e sostituzione delle barriere di sicurezza sul viadotto Frocco sud, dal 19/01/2024 al 30/04/2024;

tra Ceva e Millesimo dal km 95+750 al km 97+115, restringimento della carreggiata con chiusura della corsia di sorpasso, per ripristino pendio dal 15/05/2023 al 31/05/2024;

tra Millesimo e Altare dal km 97+115 al km 99+450, restringimento della carreggiata con chiusura delle corsie di emergenza e marcia, per interventi di adeguamento sismico sui viadotti San Bernardo, Tana e Surie, dal 20/10/2021 al 31/10/2024;

tra Millesimo e Altare dal km 101+020 al km 102+024, restringimento della carreggiata con chiusura delle corsie di emergenza e marcia, per interventi di adeguamento sismico sul viadotto Moia dal 28/11/2022 al 31/05/2024;

tra Millesimo e Altare dal km 104+800 al km 105+900, restringimento della carreggiata con chiusura delle corsie di emergenza e marcia per interventi di adeguamento sismico del viadotto Bormida di Pallare sud, dal 31/08/2023 al 30/06/2024;

tra Altare e Savona dal km 109+800 al km 122+100, carreggiata chiusa con doppio senso di circolazione sulla carreggiata opposta, per interventi di adeguamento sismico delle opere d’arte lotto 2 e 4 dal 17/09/2023 al 31/03/2024.

Direzione Torino

tra Savona ed Altare dal km 122+928 al km 109+650, restringimento della carreggiata in regime di deviazione della carreggiata sud per interventi di adeguamento sismico delle opere d’arte lotto 2 e 4 dal 17/09/2023 al 31/03/2024;

tra Altare e Millesimo dal km 109+480 al km 107+600, restringimento della carreggiata con chiusura delle corsie di emergenza e marcia, per interventi di adeguamento sismico del viadotto Bormida di Mallare nord dal 07/11/2023 al 31/03/2024;

tra Niella Tanaro e Mondovì dal km 68+200 al km 65+877, restringimento della carreggiata con chiusura della corsia di sorpasso, per lavori propedeutici al cambio di carreggiata (miglioramento sismico viadotto Cento), dal 06/02/2024 al 30/04/2024.

CHIUSURE SVINCOLI O TRATTE

Direzione Torino

TRATTA NIELLA TANARO – MONDOVI’ IN DIREZIONE NORD dalle ore 22:00 del 12/02/24 alle ore 06:00 del 13/02/24. Il traffico proveniente da Savona e diretto a Torino, dovrà obbligatoriamente uscire alla stazione di Niella Tanaro e potrà rientrare in ambito autostradale alla stazione di Mondovì, si consiglia di percorrere la S.P. 314, la S.P. 12, infine la S.S.12.

Sarà assicurato il transito ai veicoli dei Soccorsi Sanitari, Vigili del Fuoco e della Polizia Stradale.

TRONCO A10 SAVONA-VENTIMIGLIA

Direzione Italia

Tra Arma di Taggia e Imperia Ovest carreggiata chiusa dal km 129+350 al km 128+410 per lavori di adeguamento della galleria Amoretti dal 12/02/2024 al 18/02/2024

Tra Arma di Taggia e Imperia Ovest carreggiata a doppio senso per lavori sulla carreggiata opposta dal km 122+785 al km 120+690 dal 12/02/2024 al 18/02/2024

Tra Arma di Taggia e Imperia Ovest chiusura della corsia di sorpasso dal km 114+880 al km 112+940 per nuove barriere di sicurezza dal 12/02/2024 al 18/02/2024

Tra Imperia Ovest e Imperia Est chiusura della corsia di marcia dal km 109+650 al km 106+050 per adeguamento barriere di sicurezza dal 12/02/2024 al 18/02/2024

Tra Andora e Albenga carreggiata a doppio senso di circolazione dal km 89+635 al km 87+390 per lavori sulla carreggiata opposta dal 12/02/2024 al 18/02/2024

Tra Andora e Albenga chiusura della corsia di sorpasso dal km 84+000 al km 82+040 per adeguamento barriere di sicurezza dal 12/02/2024 al 18/02/2024

Tra Pietra Ligure e Finale Ligure carreggiata a doppio senso di circolazione dal km 66+350 al km 62+900 per lavori sulla carreggiata opposta dal 12/02/2024 al 18/02/2024

Direzione Francia

Tra Spotorno e Feglino chiusura della corsia di marcia dal km 55+440 al km 56+660 per sostituzione giunti viadotto Barelli dal 12/02/2024 al 18/02/2024

Tra Finale Ligure e Pietra Ligure carreggiata chiusa dal km 62+900 al km 66+350 per adeguamento gallerie Bracciale e Montegrosso dal 12/02/2024 al 18/02/2024

Tra Albenga e Andora chiusura della corsia di sorpasso dal km 81+620 al km 84+230 per adeguamento barriere di sicurezza dal 12/02/2024 al 18/02/2024

Tra Albenga e Andora carreggiata chiusa dal km 87+390 al km 89+635 per adeguamento galleria Vallon D’Arme dal 12/02/2024 al 18/02/2024

Tra Imperia Ovest e Arma di Taggia carreggiata chiusa per adeguamento galleria Pompeiana dal km 120+690 al km 122+785 dal 12/02/2024 al 18/02/2024

Tra Imperia Ovest e Arma di Taggia carreggiata a doppio senso di circolazione dal km 128+410 al km 129+350 per lavori sulla carreggiata opposta dal 12/02/2024 al 18/02/2024

CHIUSURE SVINCOLI O TRATTE

SVINCOLO DI SPOTORNO Adeguamento barriere di sicurezza lotto 10 Rampa in uscita per veicoli provenienti da Savona. Prosegue la chiusura fino alle ore 18:00 del 23.02.2024

SVINCOLO DI BORGHETTO SS Rifacimento pavimentazioni. Dalle ore 22:00 di lunedi 12.02.2024 alle ore 06:00 di martedì 13.02.2024. Chiusura rampa in uscita per veicoli provenienti da Ventimiglia. Dalle ore 22:00 di martedì 13.02.2024 alle ore 06:00 di mercoledì 14.02.2024. Chiusura rampa in entrata per veicoli diretti a Savona. Dalle ore 22:00 di mercoledì 14.02.2024 alle ore 06:00 di giovedì 15.02.2024. Chiusura rampa in uscita per veicoli provenienti da Savona. Dalle ore 22:00 di giovedì 15.02.2024 alle ore 06:00 di venerdì 16.02.2024. Chiusura rampa in entrata per veicoli diretti a Ventimiglia

CHIUSURA DI TRATTA IMPERIA OVEST – IMPERIA EST Adeguamento barrire di sicurezza lotto 10. Dalle ore 22:00 di lunedi 12.02.2024 alle ore 06:00 di martedì 13.02.2024

CHIUSURA DI TRATTA ANDORA – ALBENGA Adeguamento D.Lgs 264 galleria Vallon d’Arme. Dalle ore 22:00 di martedì 13.02.2024 alle ore 06:00 di mercoledì 14.02.2024

SVINCOLO AUTOSTRADALE DI FINALE LIGURE Consolidamento pensilina Stazione. Chiusura entrata direzione Savona e Ventimiglia. Dalle ore 21:00 alle ore 06:00 di ogni notte (da lunedì a venerdì) ad esclusione del sabato e della domenica. Periodo compreso tra lunedì 12.02.2024 e venerdì 08.03.2024