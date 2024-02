Albenga 2024, Nappi: “Dagli altri candidati programmi irrealizzabili, noi vogliamo portare la città dove merita”

Albenga. “Mi viene da sorridere, ma dall’altra parte sono veramente sconcertato da come i due altri candidati sindaco si ricordino della sanità, della sicurezza nelle strade, dei giovani e di molte altre questioni solo quando si deve votare. Per altro sono sempre gli stessi schieramenti con persone più o meno simili che cominciano con spot elettorali su temi che avrebbero dovuto risolvere anni fa come previsto dai loro programmi elettorali, programmi mai realizzati e disattesi”. Lo afferma Francesco Nappi, presidente nazionale di Italia Unita-Stop Europa e candidato sindaco di Albenga che gode dell’appoggio del Movimento Indipendenza di Gianni Alemanno.

Prosegue Nappi: “Proverei vergogna a dire le stesse cose di cinque o dieci anni fa promettendo che questa volta saranno mantenute. Confido nell’intelligenza dei cittadini, operai, agricoltori e pensionati che sanno che saranno presi in giro per l’ennesima volta da queste persone: dopo le elezioni nessuno di loro si ricorderà della cittadinanza”.

Continua Nappi: “Vogliamo essere in Comune la voce di chi non viene mai ascoltato, di chi è solo, chi è discriminato. Noi siamo Albenga in tutta la sua popolazione e non l’espressione di quei pochi che stringono accordi con questa solita politica. Noi siamo per i bisogni della città. Noi non facciamo spot, non vendiamo sogni. Noi vogliamo, insieme agli albenganesi, ridare dignità a tutti e portare Albenga dove merita. Dunque i cittadini devono essere il vero cambiamento. Io preferisco stare in mezzo alla gente”.