Savona, dubbi sulla nuova passeggiata a raso in via Nizza: lunedì 29 il Comune incontra i savonesi per chiarire il progetto

Savona. Si terrà lunedì 29 gennaio alle 18 in Sala Rossa un incontro per la presentazione del progetto della nuova passeggiata a raso in via Nizza.

L’incontro è pubblico e sarà l’occasione per chiedere informazioni e chiarimenti sul progetto.

Da tempo i residenti hanno manifestato la loro preoccupazione per i possibili danni in seguito alle mareggiate. Dopo che la violenta mareggiata ha devastato diversi stabilimenti balneari, tanti si chiedono se la nuova passeggiata a raso prevista in via Nizza a Savona reggerebbe alla forza delle onde.

La rassicurazione alle preoccupazioni dei savonesi era arrivata dall’assessore ai lavori pubblici Lionello Parodi: “Siamo al lavoro per migliorare sicurezza e stabilità”.

L’assessore aveva poi evidenziato che la zona è più protetta di altri punti del litorale: “Dobbiamo mettere in conto – aggiunge Parodi – che qualche danno possa succedere, anche se è costruita in modo da essere piuttosto stabile e le aree dei primi lotti sono zone a rischio più basso rispetto alle altre”.

L’opera dovrebbe essere realizzata entro il 2024.