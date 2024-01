“Parole in movimento”, a Ceriale il via al ciclo di conferenze della Pro Loco e dell’Unitre

Ceriale. Grazie alle opportunità offerte dalla nuovissima Sala Polivalente F. Fizzotti, Pro Loco e UniTre sezione di Ceriale inaugurano un ciclo di conferenze-incontro su temi di attualità. Il progetto nasce da un desiderio condiviso tra le associazioni e la cerialese dott.ssa Rita Gianatti: mettere a disposizione della cittadinanza e degli ospiti le competenze dei diversi professionisti presenti nella cittadina cerialese e nel territorio.

L’evento è organizzato con il patrocinio del Comune di Ceriale.

Questo è lo spirito di “Parole in movimento”, “il primo passo di una nuova collaborazione che speriamo possa continuare e crescere nel tempo” affermano dalla Pro Loco.

Coordinatrice di questo primo ciclo di incontri sarà quindi Rita Gianatti medico e psicoterapeuta, che dialogherà con il fisioterapista Jacopo Fornaroli e l’antropologo culturale Enea Delfino.

Giovedì 25 gennaio, alle ore 17:00, il via con “Se la rete si spezza: l’ansia e le sue emozioni”, un tema attuale che, in diversa misura, investe tutti noi: “Alzi la mano chi non si è mai sentito nemmeno una volta “sotto stress” mentre affronta a ritmi forsennati impegni lavorativi, domestici, affettivi, sociali! Ma lo stress è vita”.

“Partendo da questa definizione si andrà ad analizzare cosa oggigiorno viene inteso come stress e come può influenzare positivamente o negativamente le funzioni psicologiche e fisiche. Comunemente viene definito come una reazione che si manifesta quando una persona percepisce uno squilibrio tra le sollecitazioni ricevute e le risorse a disposizione; verrà chiarito quali possono essere i suoi collegamenti con l’ansia e quali manifestazioni a livello corporeo ne possono conseguire. Mente e corpo sono parti inscindibili e in continua influenza reciproca, immersi in un contesto sociale sempre più frenetico che a volte può minare il nostro equilibrio psico-fisico”.

“Da tre percorsi di analisi molto diversi saremo condotti a riflettere sul tema centrale dell’ansia e verranno proposti anche consigli pratici, utili al nostro equilibrio globale”.

Al termine della conferenza i relatori saranno disponibili a rispondere alle domande e alle curiosità del pubblico. Dialogo che potrà proseguire anche durante il buffet, offerto da “Il Melograno” di Via Pontetto 42-44, a conclusione dell’incontro

“Un ringraziamento sentito va al sindaco Marinella Fasano e alle responsabili di Sala Fizzotti per la sensibilità e disponibilità dimostrate” conclude la Pro Loco cerialese.