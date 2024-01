Nolese, i gol arrivano dal centrocampo. Greppi: “Siamo forti, cerchiamo sempre di dare il massimo”

Noli. Domenica pomeriggio la Nolese allenata da mister Gerardo Magalino ha affrontato la Veloce presso le mura amiche del “Carlo Mazzucco”. La sfida, valevole per la nona giornata del girone ‘B’ del campionato di Seconda Categoria, è terminata con il risultato di 2-2. I biancorossi, grazie al pareggio ottenuto contro i granata, sono riusciti a mantenere l’imbattibilità casalinga.

Autentico mattatore del match è stato Luca Greppi, mezz’ala o all’occorrenza trequartista che ha trascinato i suoi con una doppietta. Dribbling secco ai danni di un difensore, tunnel al portiere avversario e palla in rete in occasione del primo gol messo a segno, poi uno splendido tocco morbido a scavalcare l’estremo difensore avversario per la marcatura che ha illuso la Nolese di poter strappare i tre punti (visibile nel video sottostante).

“Per me questa doppietta è molto importante – ha esordito Greppi nel post-gara -, volevamo vincere e quindi dovevamo in qualche modo riuscire a sbloccare la partita. Il nostro campo è sicuramente un fattore, quando giochiamo in casa cerchiamo sempre di dare il massimo”.

Dopo l’esperienza vissuta lo scorso anno con i colori dello Speranza ‘B’, l’intervistato ha raccontato com’è stato l’impatto con la nuova realtà: “Mi trovo bene sia con i compagni che con i membri dello staff. Siamo un bel gruppo unito, proviamo ad ambire al massimo possibile perchè a mio parere siamo forti”.

Infine Greppi ha concluso il suo intervento svelando il bottino di gol che vorrebbe raggiungere da qui al termine della stagione: “Cerco solamente di aiutare la squadra, cerco di farne il più possibile però”.