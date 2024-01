Nolese, l’obiettivo è dare fastidio a tutte. Magalino: “Puntiamo al massimo che possiamo ottenere, l’imbattibilità casalinga è un aspetto positivo”

Noli. Un pareggio benaugurante. È stata una Nolese frizzante e gagliarda la squadra che, domenica pomeriggio, ha fermato la Veloce presso le mura amiche del “Carlo Mazzucco” sul punteggio di 2-2. I biancorossi hanno applicato alla lettera il credo del proprio allenatore, ovvero: “Provare a dare fastidio a tutti”.

Nonostante di fronte alla squadra di Magalino ci fosse infatti una delle formazioni più attrezzate del girone, Battaglia e compagni sono scesi in campo estremamente determinati rendendosi pericolosi in più occasioni. Nessun timore reverenziale dunque ma anzi, una grande voglia di emergere disputando una partita intelligente.

“Loro hanno delle ambizioni importanti dichiarate – ha osservato Magalino nel post-gara – noi cerchiamo di essere una squadra che fa del suo meglio. Eravamo un pochino in emergenza considerando alcune situazioni ereditate dalle vacanze di Natale, ma credo che il risultato sia quasi paradossale considerando che non abbiamo quasi subito tiri in porta. Onore a loro quindi, ma onore anche a noi. Nella seconda frazione purtroppo abbiamo pagato a caro prezzo una disattenzione subendo un gol fotocopia rispetto a quello del primo tempo. Sono distrazioni che paghiamo, ammetto che dopo essere stati in vantaggio credevo nei tre punti”.

In seguito l’allenatore ha proseguito soffermandosi su qualche singolo svelando inoltre l’obiettivo stagionale dei suoi: “Noi puntiamo al massimo che possiamo ottenere. Tranne Mallare e Priamar ‘B’ abbiamo affrontato tutte e non siamo stati messi sotto da nessuna. Puntiamo a dar fastidio a tutti, con i ragazzi cerchiamo di fare così. Greppi nella gara odierna ha fatto la differenza perchè ha segnato i gol, poi si è distinto anche Restuccia dietro. Penso che oggi si sia visto chi si è allenato un po’ meno, sono stati tutti bravi però”.

Infine Magalino ha concluso il proprio intervento commentando il dato che vede la Nolese ancora imbattuta presso le mura amiche del ‘Carlo Mazzucco’: “Grazie a Dio per adesso non è ancora passato nessuno. Noi siamo abituati qui sul sintetico, io però alla mia squadra cerco sempre di inculcare la voglia di giocare a pallone. Mantenere l’imbattibilità è sicuramente un aspetto positivo”.