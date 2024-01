Varazze. E via in acqua, senza pensare che sia fredda o il Primo dell’anno. Costume, e una corsa in mare. Poi cosa importa se la strada verso l’estate è ancora lunga. Ci si tuffa in inverno. Erano 224 i coraggiosi che questa mattina alle 11, sulla spiaggia a ponente del Molo Marinai d’ltalia, hanno celebrato la 72ma edizione del Cimento varazzino, il più antico della Liguria.

Del 2020 il partecipante più giovane, del 1940 il più “grande”. Dodici gradi fuori, sui 14 la temperatura dell’acqua. Poi chiaramente doccia calda. Presente anche il sindaco Luigi Pierfederici: “Che sia un anno che possa dare soddisfazioni a tutti quanti”.

Musica e risate per l’iniziativa organizzata dalla locale Sezione dell’Unione Nazionale Veterani Sportivi, dal Comune, con l’assessorato allo Sport, dalla Lega Navale italiana e dal Club Nautico di Varazze. Presenti anche i militi della Croce Rossa. Sveglia freschissima per chi ha festeggiato l’inizio dell’anno nuovo fino a tarda notte. Per recuperare, c’è tempo nel pomeriggio.