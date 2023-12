Pietra Ligure. La pioggia e il maltempo non hanno fermato i 177 temerari protagonisti questa mattina del tradizionale cimento invernale di Pietra Ligure, giunto alla sua 29° edizione, che si è svolto nella location dei Bagni Giardino.

Le condizioni meteo non certo favorevoli non hanno neppure ostacolato un notevole afflusso di pubblico e spettatori che si sono radunati sia sul tratto di lungomare quanto sul molo pietrese per assistere alla consueta “ciumba” per salutare l’arrivo del nuovo anno.

I temerari hanno sfidato il gelo dell’inverno tuffandosi in acqua, dove la temperatura era di circa 14 gradi di pari passo con quella esterna.

Il premio per i concorrenti più anziani sono andati ad Augusta Pase, 84 anni, e a Michele Martinadonna, 77 anni. I più giovani, invece, il piccolo Matteo di 9 anni e Francesca di 10 anni. Tra i gruppi il più numeroso è stato quello dei “Nuotatori del tempo avverso”, una comitiva ormai collaudata nelle partecipazioni ai vari cimenti invernali della riviera savonese.

Alla fine, per tutti i partecipanti, oltre al ristoro successivo al tuffo in mare, è stato donato un portachiavi con lo stemma dei Bagni Giardino di Pietra Ligure.

Nell’occasione, tra striscioni e costumi variopinti, presenti per i saluti il sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi e il vice sindaco e assessore al turismo Daniele Rembado. A supporto dell’evento, oltre ai bagnini, anche i militi di Pietra Soccorso.

“Ciumba bagnata, ciumba fortunata…” il messaggio di questa edizione del cimento pietrese, con la speranza che sia di buon auspicio in vista del 2024.

“Una iniziativa come ogni anno attesa e in grado di richiamare tanta gente: nonostante la pioggia sono stati tanti i cimentisti che hanno preso parte al tradizionale tuffo di fine anno: un grazie ai Bagni Giardino per l’organizzazione” ha detto il primo cittadino pietrese.

“Per queste feste natalizie e per il ponte di Capodanno abbiamo accolto numerosi turisti, con un paese in ordine e attrattivo: Pietra Ligure si conferma anche per i soggiorni invernali una località richiesta e di assoluto appeal, l’obiettivo è proseguire su questa strada anche per il 2024. E questa sera per i nostri cittadini e i nostri ospiti la grande festa in piazza” ha concluso De Vincenzi.