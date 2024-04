Parcheggi, gruppo “Varazze Domani”: “L’onere di gestione graverà sulla polizia locale, servizio deve essere affidato esternamente”

Varazze. Il Gruppo “Varazze Domani” è “seriamente preoccupato per le ultime notizie apparse sui giornali che vedrebbe la gestione dei parcometri affidata, a partire dal 1° maggio, alla Polizia Locale a causa di una controversia sulla proprietà degli stessi parcometri. Una decisione figlia delle conseguenze di scelte sbagliate fatte in passato (un contratto di 5+2 anni al precedente gestore dei parcheggi) e che ci conferma ancora una volta le innumerevoli difficoltà di questa Giunta nell’amministrare il nostro Comune”.

“Se consideriamo che nel periodo che va dal 15 giugno al 15 settembre l’orario di tariffazione arriva fino alle ore 22.00 – proseguono dalla minoranza -, non é difficile immaginare quanto questo nuovo compito potrà incidere in maniera negativa sull’efficienza del servizio della Polizia Locale. La gestione dei parcheggi a Varazze è da sempre considerata strategica in quanto gli incassi provenienti dagli oltre 430 parcheggi rappresenta una tra le principali fonti economiche del Comune. Non dobbiamo dimenticare che la parte gestionale, con gli appalti precedenti, prevedeva del personale preparato ed un ufficio dedicato dove venivano svolte tutte le pratiche”.

“Non sarebbe ottimale, secondo noi, un servizio gestito solamente on-line (o attraverso un numero verde) delle pratiche amministrative. Riteniamo, non in ultimo, che la cosa più grave in assoluto sia la questione occupazionale. Da ormai 18 anni esiste un personale qualificato che conosce molto bene la città e che con essa ha un rapporto ormai radicato ma che improvvisamente rischia di perdere il lavoro”.

“Rimarchiamo – concludono – quindi la nostra preoccupazione per la situazione occupazionale, la situazione gestionale e sul fatto che, da quanto emerso, l’onere di gestione graverà tutta sulla Polizia Locale che, nel periodo estivo, non dovrebbe essere incaricata di svolgere una funzione che, a nostro avviso, dovrebbe essere gestita esternamente. Una questione così delicata ed importante forse avrebbe dovuto, a nostro modo di vedere, essere gestita in maniera più approfondita”.