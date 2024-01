Sarà una domenica speciale per Florjana Doci. L’arbitro savonese esordirà nel campionato di Serie D.

È stata designata come assistente arbitrale (guardalinee) per un incontro tutt’altro che semplice visto che dirigerà il derby ligure tra Lavagnese e Ligorna, con i tigullini impegnati nella lotta per non retrocedere e i genovesi a caccia di un posto ai playoff.

Motivo quindi di grande soddisfazione per la sezione arbitrale di Savona.