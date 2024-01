“Aiuto, ho una bomba sull’auto”: paura in A10 e soccorsi mobilitati

Pietra-Borghetto. Attimi di paura per un allarme bomba sull’autostrada A10. È scattato nel primo pomeriggio odierno, creando un grande caos.

A causarlo, una telefonata ricevuta dalla sala radio di Autofiori. All’altro capo del telefono, una donna che, in evidente stato di agitazione, ha affermato di “essere ferma in una piazzola di sosta tra Pietra Ligure e Borghetto” e di temere di “avere una bomba in auto”.

Immediati si sono mobilitati i soccorsi. Sul posto si è recata la Polstrada, ma ovviamente sono state allertate anche le rispettive polizie locali dei due Comuni con il monito di “stare pronti a chiudere eventualmente i relativi caselli”.

Si era anche sparsa la voce che il tratto di A10 fosse stato chiuso, ma si tratta di una falsa notizia: l’autostrada non è mai stata chiusa.

Inoltre, gli agenti della Polstrada che si sono recati sul posto hanno verificato l’assenza di qualsiasi ordigno o presunto tale, derubricando, almeno per ora, l’accaduto nel classico “falso allarme”.