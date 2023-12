Turismo, alla Liguria l’unica licenza del centro nord per l’utilizzo della “Destination Management System”

Liguria. Il ministero del Turismo ha assegnato alla Liguria l’unica licenza d’uso gratuita per il Nord e Centro Italia per l’utilizzo della soluzione cloud computing modulare, a valere sulla misura “Italia Destination Management System (DMS)”. Per il Sud erano previste quattro licenze assegnate a Campania, Sicilia, Sardegna, Molise.

Il Destination Management System (DMS) è un sistema software che permette la gestione integrata delle destinazioni turistiche e l’attuazione delle strategie di informazione, accoglienza, promozione e commercializzazione. Gestisce la pluralità di informazioni, risorse e servizi di una destinazione e automatizza processi ed attività che sono propri delle organizzazioni turistiche e risponde in maniera innovativa all’esigenza di promuovere e offrire al viaggiatore un’offerta integrata, coerente e competitiva, quale prodotto finale e coordinato di un network di soggetti, attori e fornitori che lavorano insieme al successo della destinazione.

“Si tratta di un’assegnazione molto importante, perché questa licenza può essere strumento di una strategia a lungo termine che potrà avere un ritorno tangibile agli operatori del turismo e aiuterà i territori e le destinazioni a strutturare l’organizzazione della gestione o a migliorare quella già esistente – dichiara l’assessore regionale al Turismo Augusto Sartori – Tutti gli interessati potranno sfruttare le risorse messe a disposizione da soggetti terzi come ad esempio il Ministero del Turismo”.

“Da oggi abbiamo un nuovo, grande strumento a disposizione per la promozione della nostra regione, selezionata dal Ministero per questo progetto come regione ad alta densità turistica – dice il Direttore di Agenzia in Liguria, Matteo Garnero – A breve potremo quindi utilizzare gratuitamente questo servizio innovativo, per costruire un’offerta sempre più strutturata, integrata e puntuale del turismo ligure nel suo insieme, garantendo anche una maggiore visibilità su scala nazionale e internazionale ai nostri operatori turistici”.

Tra gli altri vantaggi del sistema: evitare la duplicazione delle informazioni inserite garantendo una pluralità di caricamento sia centralizzato che diffuso; moltiplicare le possibilità di utilizzo da parte di differenti organizzazioni dei dati gestiti declinandoli per ognuna di esse a seconda del ruolo ricoperto nel sistema; permettere la distribuzione e l’integrazione dei contenuti accreditati ed aggiornati in uffici informazioni, portali territoriali, portali tematici, applicazioni web, info-totem multimediali, canali commerciali di tutti gli attori del sistema turistico; e infine consentire un risparmio in termini sia economici che di tempo per l’utilizzo di un software tramite licenza rispetto alla progettazione di un software in proprio.