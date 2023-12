Prima Categoria. Negro para, Diana segna e l’Albissole vola: “Tifo senza eguali, al campo anche il venerdì”

Albissola Marina/Albisola Superiore. L’essenziale è visibile agli occhi di chi guarda la classifica. Le parate di Nicolò Negro e il goal di Andrea Diana sono quanto basta all’Albissole per venire a capo 1 a 0 della Vadese e portarsi a -1 dalla capolista Città di Savona. I Ceramisti, tra l’altro, continuano a rimanere imbattuti.

“Siamo in simbiosi con i tifosi, non ho mai visto una squadra averli anche al campo di venerdì, ma c’è una bella simbiosi in generale col gruppo – esordisce Nicolò Negro -, volevamo i tre punti e li abbiamo portati a casa”. “Non è stata una settimana facile per me ma sono sempre disponibile per il mister e per la squadra. Ringrazio anche io i tifosi che ci seguono sempre indipendentemente dall’orario“, gli fa eco Diana.

Negro ha incontrato da avversario mister Fabrizio Monte con cui ha condiviso l’esperienza al Bragno: “Mi ha insegnato molto e siamo rimasti in buoni rapporti”.