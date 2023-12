Prima Categoria “B”, pranzo da capolista per l’Albissole: ci pensa Diana, Vadese sconfitta 0-1

Risultato: Vadese 0-1 Albissole (67’ Diana)

Termina 0-1 il match.

Al 91’ Ninivaggi trova l’ennesimo intervento superlativo di Negro a negargli la rete del pari: super intervento dell’estremo difensore dei Ceramisti, si resta sullo 0-1!

Il direttore di gara comanda 5 minuti di recupero.

All’88’ Dalipi rileva Marchelli: mister Monte opta per inserire ancora forze fresche a centrocampo.

All’84’ Giannone ammonito.

All’81’ Sarpero lancia in campo l’ex azzurrogranata Avanzi al posto di Iadanza.

Al 79’ Incorvaia stende Signori venendo sanzionato.

Al 75’ Roman Bruzzone subentra a Mancini: ancora forze fresche in campo per i biancazzurri.

Al 72’ Fiori rileva Salis: cambia qualcosa anche la Vadese.

Al 71’ ammonito anche Salis, si arricchisce la serie infinita di cartellini gialli.

Al 70’ Mancini cerca il raddoppio con un tiro violento, ma Radu in qualche modo riesce a respingere.

Al 67’ si sblocca il match. Sugli sviluppi del calcio d’angolo proprio Diana trova la rete del vantaggio di marca albissolese: è 0-1 al Chittolina!

Al 66’ Diana cerca in due occasioni la porta trovando in entrambe la risposta di Mitu: sarà corner per i Ceramisti.

Al 65’ Minuto si tocca la coscia dolorante: cambio obbligato per Sarpero, dentro Crovella al suo posto.

Al 64’ Berardinucci viene sanzionato. Nel frattempo Tona riesce a girarsi in area di rigore trovando però la manona di Negro sulla traiettoria della sua conclusione: che brivido per l’Albissole!

Al 63’ Ghigliazza, ammonito in precedenza, lascia il campo per favorire l’ingresso di Cozzi.

Al 61’ anche Ninivaggi viene sanzionato.

Al 56’ Ghigliazza viene ammonito.

Al 52’ Diana rileva Galiano: mister Sarpero opta per aumentare il peso offensivo dei suoi.

Al 48’ Ninivaggi di testa spaventa l’Albissole che tuttavia, grazie alla coscia di Paquino, riesce a salvarsi: buon inizio di seconda frazione per la Vadese.

Alle 11.06 prende il via il secondo tempo.

Termina così 0-0 una prima frazione estremamente frizzante, 45 minuti che hanno visto l’Albissole creare molto al cospetto di una Vadese che è comunque riuscita a costruirsi delle chance per sbloccare il match.

Al 47’ Xhuri aggancia un avversario lanciato in porta venendo ammonito. Sanzionato anche Sarpero, colpevole secondo l’arbitro di aver esagerato con le proteste.

Il direttore di gara comanda 3 minuti di recupero.

Al 42’ Fonjock di testa trova ancora l’insuperabile Mitu sulla sua strada: non si sblocca il risultato, è ancora 0-0.

Al 35’ Tona imbeccato splendidamente da un compagno si trova sui piedi il pallone del vantaggio, ma di prima intenzione spara alto: che brivido per l’Albissole!

Al 33’ Signori viene ammonito a causa di un intervento estremamente leggero considerato tuttavia fallo tattico dal direttore di gara.

Al 27’ un buon colpo di testa di marca ceramista non trova l’esito sperato: pallone sul fondo, altro brivido per la Vadese!

Al 24’ l’Albissole spaventa ancora la retroguardia azzurrogranata, che però riesce a resistere con Radu che in presa sicura sventa la minaccia.

Al 18’ Mancini impegna Radu che, in uscita, salva i suoi con un intervento provvidenziale: resiste lo 0-0 al Chittolina!

All’11’ l’Albissole fa la partita mentre la Vadese prova a sfruttare qualche ripartenza per pungere la difesa biancazzurra: buon ritmo fin qui.

Al 3’ pronti, via e Marchelli viene sanzionato per un’irregolarità: è lui il primo ammonito del match.

Arbitro della sfida è il signor Andrea Martino della sezione di Savona.

Le formazioni

Vadese: Mitu, Sarpa, Pulina, Berardinucci, Xhuri, Signori, Marchelli, Salis, Tona, Giannone (C), Ninivaggi.

A disposizione: Albanio, D’Anna, Marchi, Vassallo, Dalipi, Fiori, Mandaliti, Raffa, Maruca.

Allenatore: Fabrizio Monte.

Albissole: Negro, Minuto, Incorvaia, Pasquinò, Curci, Ghigliazza (C), Fonjock, Gagliardi, Iadanza, Mancini, Galiano.

A disposizione: Malinverni, F. Bruzzone, Diana, Scarfi, Avanzi, Cozzi, R. Bruzzone, Rebagliati.

Allenatore: Carlo Gino Sarpero.

Presentazione

Vado Ligure. Questa mattina presso lo stadio “Ferruccio Chittolina” Vadese e Albissole si affrontano in occasione della dodicesima giornata del campionato di Prima Categoria (Girone B).