L’Albissole alza il “pressing” e sale a -1. Sarpero: “Vittoria meritata, ma segniamo meno rispetto a quanto creiamo”

L’Albissole torna a vincere e lo fa battendo 1 a 0 la Vadese nel match della domenica mattina. Pranzo da capolista, poi il pareggio del Città di Savona e la sconfitta del Masone hanno dato come esito secondo posto a -1 dalla vetta.

Mister Sarpero è felice per il ritorno alla vittoria, ottenuta grazie a Diana (partito dalla panchina dopo una settima ai box per qualche acciacco) e alle super parate di Nicolò Negro, portiere classe 2003 arrivato nella finestra invernale dalla Cairese. Anche se a onor del vero i tre pareggi precedenti sono stati tre risultati importanti visto che sono arrivati negli scontri diretti contro Masone.

Il punto centrale delle parole dell’allenatore genovese: “Abbiamo vinto meritando, anche la scorsa settimana il pareggio ci è stato stretto. Produciamo tanto ma alla fine concretizziamo poco in proporzione. Bisogna fare attenzione a questo aspetto e migliorare. Oggi un goal è bastato per vincere, ma avremmo potuto segnare in altre occasioni. Proveremo fino alla fine a centrare il salto in Promozione.

L’Albissole chiuderà il girone di andata domenica prossima tra le mura amiche contro l’Olimpic di Genova Pra’.