La sala polivalente di Ceriale ospita Gino Rapa e le curiosità della lingua italiana

Ceriale. Venerdì 29 dicembre, alle ore 17,30, a Ceriale, i locali della sala polivalente “Francesco Fizzotti” di via Primo Maggio ospiteranno Gino Rapa per l’ultima presentazione del 2023, ovviamente del suo libro “Cuore di Rapa”, dedicato alle curiosità della lingua italiana che parliamo ogni giorno, ma che non sempre conosciamo.

Il volume, grazie anche al “lancio” di Striscia la Notizia, sta incontrando un notevole successo e nelle festività natalizie ha occupato i primi posti nelle classifiche di vendita. “Probabilmente – spiega l’autore – perché è semplice, utile e nello stesso tempo divertente. E soprattutto adatto a un pubblico vasto di lettori di ogni età”.

“Cuore di Rapa”, edito da Delfino Moro con la prefazione di Antonio Albanese, contribuisce all’acquisto di materiale sanitario per il reparto di Terapia Intensiva Neonatale dell’ospedale pediatrico Gaslini di Genova.

Dello stesso autore sono stati pubblicati nel 2021 “Testa di Rapa” con la prefazione di Fiorella Mannoia, giunto alla terza ristampa, e nel 2022 “Cime di Rapa”, con la prefazione di Roberto Vecchioni.

L’incontro è a cura del Comune di Ceriale e della biblioteca comunale, nell’ambito della rassegna culturale che rientra nel calendario di manifestazioni natalizie: ingresso libero.