“La Whale island di ‘Hunter x Hunter’ è in Italia, è la Gallinara”: fan scatenati e la foto incassa 135mila like

Albenga. Hanno la stessa fisionomia, con dettagli praticamente identici, come la torre che si erge, nello stesso identico punto, in cima ad una collina. Il tutto ritratto e postato su social e numerose pagine internet, con un’immagine doppia dove disegno e fotografia dimostrano somiglianze impressionanti.

Ed è così che, all’improvviso, l’isola Gallinara di Albenga fa ancora una volta il giro del mondo, conquistando tutti. Come? Questa volta grazie ai fan di uno dei manga-anime più celebri mai realizzati.

Stiamo parlando di “Hunter x Hunter”, pubblicato nel 1998 (è tutt’ora in corso) a firma di Yoshihiro Togashi, un autentico totem per tutti gli amanti del genere: i primi 20 volumi avevano totalizzato, nel 2011, quasi 55 milioni di copie vendute in Giappone. È anche autore, tra gli altri, di “Yu Yu Hakusho – Yu degli spettri” (di cui, pochi giorni fa, è uscito un adattamento live action su Netflix).

Per comprendere di chi stiamo parlando, basti pensare che si tratta di uno dei mangaka (autore di fumetti) con il maggior seguito social a livello mondiale: nel 2022 è salito prepotentemente sul podio dei più seguiti su Twitter, superando i 2,3 milioni di follower.

Per quanto riguarda “Hunter x Hunter”, si tratta di un manga-anime di azione e avventura che vede protagonista Gon Freecss la cui avventura, ambientata in un mondo immaginario, parte dall’Isola Balena (Whale island), dalla fisionomia molto particolare.

E qui sono entrati in gioco i fan, che da anni dibattono su quale sia la vera isola che ha ispirato l’autore. In particolare una fanpage dedicata a Togashi su Facebook (“Yoshihiro Togashi 冨樫義博”), che conta oltre 60mila follower, pochi giorni fa, ha sentenziato con un post: “The real Whale island is in Italy” (“La vera isola Balena è in Italia”) e la foto doppia postata a corredo è proprio quella dell’isola Gallinara di Albenga.

Il risultato è stato incredibile, con una pioggia di like e commenti da tutto il mondo: lo scatto ha incassato quasi 135mila “mi piace”, che continuano ad aumentare col passare dei minuti. E tra i commenti (oltre 600) spiccano proprio quelli di tanti albenganesi e alassini che hanno rivendicato con orgoglio il nome della “loro” isola, creando di fatto un veicolo pubblicitario tanto incredibile quanto inaspettato.

Inoltre, digitando semplicemente “Whale island” seguito dal nome “Togashi” su Google, la prima immagine che compare, questa volta da Reddit, è nuovamente la foto doppia insieme all’isola ingauna.

Nonostante qualcuno, nei commenti, abbia postato foto di altre isole da Filippine e Nuova Zelanda, risulta evidente come la Gallinara abbia sbaragliato la concorrenza anche agli occhi di migliaia di fan da oltre oceano.

E un ulteriore conferma, se ancora ce ne fosse bisogno, arriva dalla pagina dedicata all’isola di Albenga su Wikipedia, dove si legge: “sebbene non sia possibile stabilirlo con certezza, apparentemente l’isola ha fornito l’ispirazione per l’isola Balena del noto manga (ed anime) ‘Hunter x Hunter’”.

Diverse, infatti, sono state le ipotesi formulate negli anni, ma Togashi non ha mai palesato apertamente la sua fonte di ispirazione. Proprio recentemente, però, dopo una lunga pausa, il mangaka ha postato un messaggio su Twitter che lascia ben sperare su un possibile, repentino prosieguo di “Hunter x Hunter”: una notizia che ovviamente ha rilanciato il manga tra le ricerche.

E così la Città delle Torri, dopo essere diventata fortunata meta turistica per i croceristi (e non solo), potrebbe diventarlo a sorpresa anche per gli appassionati di manga e anime dal resto del mondo.