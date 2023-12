La scuola secondaria di primo grado Aycardi-Ghiglieri di Finale Ligure apre le porte a ragazzi e genitori

Finale Ligure. Alla scuola secondaria di primo grado Aycardi-Ghiglieri quest’anno si sono preparate tante attività e laboratori per far conoscere la scuola, i progetti proposti e i servizi educativi.

Il 19 dicembre, alle 16.30, tutte le famiglie saranno le benvenute nella struttura scolastica.

In una dimensione accogliente i professori saranno contenti di far vedere che l’Aycardi-Ghiglieri non è solo studio sui libri, ma anche scoperta e interattività nell’ottica di orientare le famiglie nelle iscrizioni per l’anno scolastico 2024/2025.

“Passate un pomeriggio con noi per vedere da vicino e in prima persona la nostra offerta formativa” il messaggio della scuola finalese.