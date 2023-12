Calcio, savonesi “rampanti”: Arboscello convocato con il Genoa in Coppa Italia, Insolito si allena con il Milan di Pioli

Savona/Pietra Ligure. La prima volta non si scorda mai. In un martedì come tanti, il mondo del calcio savonese torna a scoprirsi fucina di talenti. È notizia di questa mattina infatti la convocazione di Riccardo Arboscello con la prima squadra del Genoa per il match di Coppa Italia che questa sera vedrà i rossoblù sfidare la Lazio all’Olimpico in occasione degli ottavi di finale della competizione. Gilardino dunque, come già accaduto altre volte in stagione, ha scelto di puntare sui ragazzi della Primavera per sopperire alle assenze di svariati elementi della propria rosa.

Un regalo di compleanno anticipato (Arboscello compirà gli anni il 10 dicembre) e un bell’attestato di stima quindi per il classe 2005, centrocampista bergeggino con un passato nel settore giovanile del Legino che quest’anno sta ben figurando agli ordini di Alessandro Agostini e Vincenzo Sgambato.

A Milanello invece, Lorenzo Insolito scalda i motori allenandosi con la prima squadra del Milan. Il centrocampista, classe 2006, in estate ha fatto parlare di sè proprio per il passaggio dal Pietra Ligure al club meneghino.

Un martedì come tanti dunque ma non per il calcio savonese, ancora una volta alla ribalta dei palcoscenici nazionali grazie a due giovanissimi cresciuti sui campi della nostra provincia.