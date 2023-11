Rigassificatore, a Savona si riaccende la piazza dei “no” all’impianto: il programma del corteo

Savona. È pronto a riaccendersi nel pomeriggio a Savona il fronte del “no” al progetto di realizzazione dell’impianto di rigassificazione davanti alla costa savonese. La nuova iniziativa, organizzata dal coordinamento a cui aderiscono oltre 50 soggetti tra associazioni, movimenti e partiti, è in programma a partire dalle 14.30 da piazza Mameli.

“Un pomeriggio di lotta e resistenza per difendere l’ambiente e la salute di tutte e di tutti”, si legge in una nota diffusa dagli organizzatori dell’evento.

Il corteo raggiungerà piazza Sisto alle 15.15. Sul palco interverranno Franco Zunino, del Coordinamento; Marco Russo, sindaco di Savona; Alessandro Giannì, di Greenpeace Italia. Presenti gli attori Simonetta Guarino e Giorgio Scaramuzzino e la musica di Pulin and the Little Mice e Musicarte.

L’obiettivo della manifestazione è quello di “contrastare il progetto di rigassificatore che interesserebbe buona parte della nostra provincia, dallo specchio acqueo di Vado-Savona all’entroterra di Cairo Montenotte”. Le anime del Coordinamento, fanno saper i promotori dell’iniziativa, “sono unanimemente coese nel denunciare una scelta imposta arbitrariamente senza confronto col territorio, già pesantemente martoriato da insediamenti industriali; i quali, oltre a provocare importanti ripercussioni su salute e ambiente, impediscono opportunità alternative di sviluppo economico, di cui pure la provincia è ricca”.

Nel frattempo sul piano politico continuano le schermaglie tra il governatore ligure Giovanni Toti e i principali attori politici contrari al progetto. Nella giornata di ieri, venerdì 10 novembre, rispondendo alla lettera aperta degli esponenti Dem sul trasferimento della nave Golar Tundra da Piombino alla rada di Vado, Toti aveva ammonito: “Se la commissione Via approverà il progetto mi aspetto le scuse di Arboscello e del Partito Democratico”.

Pronta la secca replica dei democratici, secondo i quali dal presidente della Regione sarebbe arrivata “la solita risposta spocchiosa, le scuse le dovrà dare lui ai cittadini”.