“Una pedalata per il Gaslini”: parte del ricavato della cantina Albenga Insieme donato ai due ciclisti dell’associazione Rievocatori Ingauni

Albenga. Sono partiti nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 10 agosto, da Albenga, in piazza De André, Giuseppe Di Maria e Massimiliano Oliva, i due ciclisti dell’associazione “Rievocatori Ingauni” che nei prossimi giorni raggiungeranno Villalba, in Sicilia, con l’obiettivo di raccogliere fondi per aiutare i bambini dell’ospedale Gaslini di Genova.

A salutarli, ai nastri di partenza, era presente anche una delegazione dell’associazione “Albenga Insieme”, che quest’anno ha debuttato con la propria cantina all’ultima edizione del Palio Storico dei Rioni. Una parte degli incassi ottenuti dalla cantina nel corso della manifestazione sono stati devoluti a sostegno della causa promossa dai Rievocatori Ingauni: “Quello di Giuseppe e Massimiliano non è solo un gesto dal forte valore simbolico – spiega Nicola Podio, presidente dell’associazione Albenga Insieme -, ma un contributo concreto a favore di una eccellenza sanitaria riconosciuta a livello internazionale”.

Prima di mettersi in viaggio verso la Sicilia, per una pedalata che li vedrà impegnati per oltre 1700 km, Di Maria e Oliva hanno ricevuto un maxi assegno (dal valore di 500 euro) donato dall’associazione Albenga Insieme. L’intera somma verrà destinata al reparto di terapia intensiva neonatale dell’ospedale pediatrico genovese: “A nome di tutta l’associazione – ha concluso il presidente Podio – voglio ringraziare i Rievocatori Ingauni per questa bellissima iniziativa. L’istituto Giannina Gaslini rappresenta da sempre un porto sicuro nei momenti più difficili per famiglie e bambini. Il nostro è soltanto un piccolo gesto, ma è anche un modo per dire grazie a chi, ogni giorno, rende alla collettività un servizio così importante”.

“Una pedalata per il Gaslini” è un’iniziativa promossa dall’associazione “Rievocatori Ingauni”. È possibile compiere una donazione a favore dell’ospedale Gaslini attraverso il conto corrente IT89I0853049250000000005585 Associazione Rievocatori Ingauni con causale “Una pedalata per il Gaslini”, oppure attraverso Paypal a questo link.