Palio storico al via, debutto per la nuovissima cantina “Albenga Insieme” 

Albenga. È tutto pronto ad Albenga per la tredicesima edizione del Palio Storico dei Rioni, in programma dal 20 al 23 luglio. All’attesa manifestazione, ideata dal compianto sindaco ingauno Rosy Guarnieri con l’obiettivo di animare la stagione turistica, debutterà la nuovissima cantina “Albenga Insieme”.

Situata di fronte all’ingresso di palazzo Oddo, in via Roma 59, proprio di fronte all’ingresso di Palazzo Oddo, la cantina proporrà diverse specialità culinarie: ravioloni al formaggio fritti e conditi con miele e frutta secca, pollo fritto insaporito alle erbe con salsa di limone, crema di ricotta fresca su sbriciolata con frutta e poi ancora un piatto di assaggi misti, la cima dei caruggi e molto altro.

Cortei storici, sfide tra quartieri, spettacoli di giocolieri, musici e animatori, giullari e mangiafuoco, danze, tornei di cavalieri: il Palio Storico di Albenga è una delle manifestazioni più importanti dell’estate savonese: “Siamo molto felici di prendere parte a questo evento unico con la nostra nuova cantina – fanno sapere dal gruppo Albenga Insieme -. Il Palio è una manifestazione straordinaria e quest’anno, ricordando Rosy, sarà tutto ancora più speciale”.

La nuova cantina “Albenga Insieme” si propone come punto di riferimento per una serata in allegria: “Non vediamo l’ora di accogliere tutte le persone che nei prossimi giorni si tufferanno in questo magico viaggio nel tempo – concludono -. Per l’occasione, abbiamo preparato un menù ricco di proposte per tutti i gusti. Un ringraziamento particolare va a tutti i volontari che lavoreranno nella nostra cantina nel corso delle serate. Vi aspettiamo, con un sorriso, per stare Insieme”.