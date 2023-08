Scomparso il parroco di Arnasco, Onzo e Vendone: “Vado in montagna” ma da giorni nessuna notizia

Arnasco-Onzo-Vendone. Lo scorso 22 agosto. È la data in cui è stato visto per l’ultima volta don Italo Arrigoni, 67 anni, parroco delle chiese di Arnasco, Onzo e Vendone che, da quel giorno, risulta di fatto scomparso nel nulla.

E sono quindi giorni di grande apprensione per le comunità dell’entroterra, mentre il vicario di Albenga ha già presentato denuncia di scomparsa.

Stando a quanto ricostruito, Arrigoni, nominato parroco di Arnasco, Onzo e Vendone nel luglio 2017, sarebbe ufficialmente partito per qualche giorno di vacanza. “Fa troppo caldo e vado un po’ in montagna a prendere del fresco”, avrebbe confidato alle persone a lui vicine. Ma da allora non sono più giunte sue notizie.

L’allarme è scattato definitivamente lo scorso 25 agosto: era atteso per recitare messa ma, come detto, non si è presentato. Altro dettaglio che contribuisce ad alimentare il mistero, la presenza del suo cellulare e dei suoi documenti, ritrovati a casa.

L’ultimo spostamento noto è quello della sua auto, il cui transito è stato registrato ad Albenga. Poi più nulla.