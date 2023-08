Ritrovato il parroco di Arnasco: coinvolto in un incidente, si trova in ospedale in Francia

Arnasco-Onzo-Vendone. Una buona notizia arriva sul fronte della scomparsa di don Italo Arrigoni, 67 anni, parroco delle chiese di Arnasco, Onzo e Vendone, che è stato finalmente ritrovato.

E la sua storia ha dell’incredibile. Era scomparso lo scorso 22 agosto, dopo aver comunicato alle persone a lui vicine e ad alcuni parrocchiani l’intenzione di “godersi un po’ di fresco in montagna”, partendo poi in direzione Francia. Ma da allora più nessuna notizia.

Grazie all’attività svolta dai carabinieri della stazione di Villanova d’Albenga e ai colleghi della Sicurezza francese il mistero è stato finalmente svelato e don Italo è stato ritrovato.

Il don si trova attualmente ricoverato in ospedale a Nizza, a seguito di un incidente accadutogli: stando a quanto riferito, avrebbe riportato fratture multiple in seguito ad una caduta, da diversi metri di altezza, su una scogliera. Rimasto incosciente e senza documenti (li aveva lasciati a casa insieme al cellulare), non ha potuto comunicare fino ad oggi con la Curia, il fratello e i parrocchiani.

“Un grazie speciale ai carabinieri di Villanova d’Albenga e al loro Comandate Giovanni Licciardello, che hanno permesso una conclusione lieta dell’accaduto”, hanno fatto sapere dalla diocesi di Albenga-Imperia.

Una notizia accolta ovviamente con gioia dalle comunità di Arnasco, Onzo e Vendone che ora aspettano solo di poter riabbracciare il loro parroco.