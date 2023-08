Borghetto/Ceriale. Si complica la situazione per l’incendio nel ponente savonese. Intorno alle 20.30 le fiamme, che nel tardo pomeriggio sembravano ormai domate grazie all’intervento dei Canadair, hanno ripreso vigore e si sono estese alle alture sopra Ceriale.

Fortunatamente non ci sono pericoli per le abitazioni. Nel momento in cui scriviamo, comunque, la situazione è fortunatamente sotto controllo. Sul posto operano 15 unità dei vigili del fuoco e 17 volontari antincendio. Domattina intorno alle 7 riprenderanno i lanci da parte dei mezzi aerei.

Il rogo è divampato poco dopo le 13.30 di oggi, inizialmente nel territorio comunale di Toirano, precisamente nell’area del Monte Piccaro, non distante dalla cava Torri, al confine con Borghetto Santo Spirito. Alimentate dal vento, le fiamme si sono estese dal Monte Acuto fino al monte Piccaro: dopo alcune ore complicate, nel tardo pomeriggio l’azione congiunta dei mezzi aerei ha permesso di ridurre costantemente il fronte di fuoco.

Qui la cronaca del pomeriggio