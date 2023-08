Toirano. E’ in corso l’azione di spegnimento da parte dei vigili del fuoco di un incendio divampato nel territorio comunale di Toirano, nell’area del Monte Piccaro, non distante dalla cava Torri, al confine con Borghetto Santo Spirito.

L’allarme è scattato dopo le 13 e 30, quando è stata notata una densa colonna di fumo fuoriuscire dalla zona boschiva, facendo scattare la segnalazione e l’intervento dei pompieri.

Secondo quanto appreso, il rogo si sta estendendo alimentato anche dal vento e dal clima siccitoso.

I vigili del fuoco e il team di volontari Aib-Protezione Civile stanno operando per circoscrivere le fiamme e restringere il fronte di fuoco che, ad ora, è ancora lontano dalle abitazioni più vicine, ma che sta destando preoccupazione per la sua rapida estensione.

guarda tutte le foto 19



Incendio boschivo a Toirano

In relazione alla zona particolarmente impervia è già operativo sul posto un elicottero della Regione, un altro è in arrivo per coadiuvare le squadre a terra impegnate nel fronteggiare le fiamme che stanno interessando l’immediato entroterra e limitare così una loro pericolosa propagazione.

Le raffiche ventose presenti sembrano, inoltre, spostare la direzione del rogo sul versante di Borghetto, in una porzione di territorio ritenuta più semplice per domare il vasto incendio.

E’ stato comunque richiesto l’intervento dei canadair, ma la situazione meteo-marina non consente ad ora prelievi per i consueti getti d’acqua: non si esclude che un mezzo aereo possa comunque arrivare da Genova non appena le condizioni lo permetteranno.

Al presidio predisposto per monitorare l’emergenza in atto sono presenti il sindaco di Borghetto Giancarlo Canepa e l’assessore alla protezione civile Celeste Lo Presti, oltre all’assessore comunale di Toirano Claudio Oddo e il consigliere Giancarlo Mattoscio.

Aggiornamenti in corso