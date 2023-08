Liguria. I tutor in autostrada sono attivi? Chi frequenta spesso i tratti di A6, A10, A26 e A7 sa la risposta, in molti turisti invece in questi mesi estivi se si sono posti e continuano a porsi la domanda.

La risposta è semplice. Sulle autostrade A6, A7, A26 e A10 i tutor sono stati disattivati progressivamente a partire dal 2020 a causa dei cantieri sulla rete. I restringimenti, gli scambi di carreggiata, i doppi sensi di marcia e le corsie uniche renderebbero impossibile ai rilevatori carpire la velocità media dei veicoli in transito.

Ecco che quindi il sistema chiamato tutor, che dalla sua introduzione nel 2005 ha visto un abbattimento nel numero di incidenti mortali, è stato messo in stand-by. Almeno fino alla fine dei lavori. Solo a partire dalla primavera del 2024 alcuni dei cantieri più impattanti saranno rimossi definitivamente.

LE TRATTE

Quali sono le tratte interessate dai tutor in Liguria? Diversi chilometri su A6, A7, A26 e A10. Ecco quali:

Autostrada A6 Torino – Savona

Carmagnola – Marene in entrambe le direzioni e precisamente dal km 14+500 al km 33+500;

Millesimo – Ceva in direzione nord e precisamente dal km 91+100 al km 85+050;

Altare – Savona in direzione sud e precisamente dal km 118+530 al km 122+550.

Autostrada A10 Genova – Savona

Da Celle Ligure ad Albisola direzione ovest dal km 31 al km 36

Da Albisola a Celle Ligure direzione est dal km 38 al km 33

Autostrada A7 Genova – Serravalle Scrivia

Da Ronco Scrivia a Isola del Cantone direzione Nord dal km 109 al km.104

Da Busalla a Ronco Scrivia direzione Nord dal km 114 al km 109

Da Busalla a Bolzaneto direzione Sud dal km 112 al km 125

Autostrada A26 Pra’ – Alessandria

Da Masone a Broglio direzione Nord da km 14 a km 21

Da Ovada a Predosa direzione Nord da km 28 a km 44

Da Masone km 16,2 a Massimorisso km 7

Da Predosa a Ovada direzione Sud da km 43 a km 31

ATTENZIONE AI VELOX

La polizia stradale non ha smesso di controllare il rispetto dei limiti di velocità sulle tratte liguri di A7, A26 e A10. In diversi punti sono stati installate colonnine con i classici autovelox, apparecchi di rilevazioni mobili. Inoltre le stesse telecamere dei tutor possono rilevare la velocità puntuale (ma quelle immagini secondo una sentenza della Cassazione non possono essere usate per elevare sanzioni).

MULTE PER ECCESSO DI VELOCITA’, QUANTO VALGONO

In base all’articolo 142 del codice della strada la velocità massima in autostrada non può superare i 130 km/h. Limite che scende a 110 km/h in presenza di precipitazioni atmosferiche di qualsiasi natura. Per i neopatentati il limite in autostrada nel primo triennio di guida è invece di 100 km/h. Sulle autostrade liguri interessate dal tutor il limite è anche più basso per via della loro conformazione. Le sanzioni previste per chi supera questi limiti sono le seguenti:

Multa da 42 a 173 euro per chi supera i limiti di non oltre 10 km/h;

Multa da 173 a 695 euro e meno tre punti patente per chi supera i limiti da 11 a non oltre 40 km/h;

Multa da 544 a 2.174 euro + sospensione della patente da uno a tre mesi oltre alla decurtazione di dieci punti patente per chi supera i limiti da 41 a non oltre 60 km/h;

Multa da 847 a 3.389 euro + sospensione della patente da sei a dodici mesi + decurtazione di dieci punti patente per chi supera i limiti di oltre 60 km/h.

Per i neopatentati è prevista la doppia decurtazione dei punti

TUTOR, COME FUNZIONA

Il tutor è interamente gestito dalla polizia stradale (per legge, rilevazione e sanzione delle infrazioni accertate possono essere effettuate solo da soggetti che ai sensi dell’art. 12 del Codice della Strada svolgono servizi di Polizia Stradale) che, non solo ne programma l’attività definendone le ore di accensione, ma accerta le infrazioni e ne emette i verbali con le relative sanzioni.

IL TUTOR HA CAMBIATO I COMPORTAMENTI DI GUIDA DEI VIAGGIATORI

Diminuendo la velocità di picco del 25%;

Diminuendo la velocità media del 15%;

Riducendo la mortalità del 51% già dopo il primo anno e contribuendo alla diminuzione del tasso del 75% rispetto al 1999.