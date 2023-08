Centro città di nuovo senz’acqua, la rabbia del sindaco: “Rivieracqua continua ad assetare Andora”

Andora. Centro città di nuovo senz’acqua e, ancora una volta, senza preavviso. Succede ad Andora, dove la pazienza è ormai finita da tempo. E non solo quella di cittadini e turisti, ma anche del sindaco Mauro Demichelis, che ha affidato un nuovo sfogo alla sua pagina Facebook.

E nel mirino, ovviamente, c’è sempre Rivieracqua: “In barba all’annunciato ‘atto di solidarietà’ da parte dei comuni imperiesi proposto dall’Ato, Rivieracqua anche oggi conferma la sua volontà di assetare Andora, – ha attaccato il primo cittadino. – Senza alcun preavviso, la zona del centro di Andora è di nuovo senza acqua, ci sono problemi di pressione a Rollo e Pinamare”.

“Come tutti i giorni gli Uffici Tecnici Comunali inviano PEC di contestazione dettagliate che richiamano Rivieracqua ai suoi doveri di gestore e chiedono di fare le manovre necessarie a garantire l’arrivo di acqua dal Roja. L’acqua per Andora è un diritto non una concessione soggetta alla volontà dei sindaci imperiesi di firmare o meno una ordinanza. Sento tante promesse, tanta solidarietà, ma nessun risultato tangibile”, ha proseguito.

Una battaglia, quella di Demichelis che mira ovviamente alla risoluzione di un problema ormai tramutatosi in dramma per la comunità, ma non solo: “Lavoreremo fino all’ultimo giorno, perché i responsabili di questo disastro rimedino e rispondano dei danni procurati ad andoresi, turisti e proprietari di seconde case. Ogni giorno che passa, Rivieracqua, con la sua mala gestione, scrive nuovi allegati e documenti da aggiungere al già corposo esposto presentato alla Procura della Repubblica”, ha tuonato il primo cittadino.