Vandali in azione e Tovo diventa “uno dei Borghi più d’Italia” al posto di Verezzi

Finale/Borgio/Tovo. Vandali in azione la notte scorsa nell’entroterra tra Finale Ligure e Borgio Verezzi.

I soliti ignoti hanno deturpato il cartello “Uno dei Borghi più belli d’Italia”, posto sulla strada che da Gorra porta a Verezzi, sostituendo la scritta “Verezzi” (cancellata con uno spray viola) con “Tovo”.

Un episodio che non è passato inosservato, tanto che lo stesso sindaco di Tovo Alessandro Oddo ha pubblicato un post su facebook per commentare il fatto: “Ovviamente non sono il mandante – ha ironizzato il primo cittadino tovese -, ma a parte le battute, trovo questo gesto volgare e di cattivo gusto, senza contare il fatto che è stato danneggiato un bene pubblico”.

Oddo si è quindi scusato con la comunità di Verezzi e “con chi si fosse sentito offeso da questo atto. Verezzi è una gemma preziosa del nostro territorio che va preservata soprattutto dai deficienti, come va preservato il buon nome di Tovo San Giacomo distanziandolo da tali idioti comportamenti”, ha concluso.