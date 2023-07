Palio storico Albenga, l’assessore Vannucci: “Il sistema sicurezza ha funzionato”

Albenga. Un grande successo per il Palio Storico di Albenga 2023 che ha visto trionfare il Quartiere di San Siro. “I complimenti – commentano dal Comune – vanno a tutti i quartieri e coloro che hanno collaborato a rendere possibile questo evento”.

L’assessore alla sicurezza Mauro Vannucci sul tema della sicurezza sottolinea: “Come preannunciato la sicurezza è stata garantita grazie alle forze dell’ordine, agli agenti della Polizia Locale e alla security privata. Grazie al “sistema sicurezza” messo in atto durante l’evento, sarebbe stato impossibile che qualche malintenzionato potesse rovinare l’iniziativa. Il Palio Storico di Albenga si è svolta nel massimo della serenità e all’insegna del divertimento per i cittadini e per i molti turisti che vi hanno partecipato”.

Si ricorda che questa sera, 24 luglio, in Piazza Trincheri si terrà il Gran Banchetto Medievale in collaborazione con 8Food. Una vera cena con menù dedicato dove si potrà rivivere l’atmosfera di corte comodamente seduti con spettacoli unici che accompagneranno tutta la serata. I biglietti sono in vendita sul sito www.rievocatoriingauni.it, presso il ristorante 8Food (Piazza Trincheri), il Caffè letterario Ai Giardinetti (Piazza del Popolo) e Silvana Idee Per La Casa (via medaglie d’oro 85).