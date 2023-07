Albenga/Alassio. Una giornata di sport e di promozione per tutto il comprensorio grazie alla 7° tappa del Giro Donna – unica tappa ligure – partita da Albenga con arrivo ad Alassio dopo un giro di oltre 100 km nello straordinario entroterra.

A vincere l’olandese Annemiek Van Vleuten che con una volata finale non ha lasciato possibilità alla campionessa francese Juliette Labous e all’italiana Gaia Realini arrivate al secondo e terzo posto.

Afferma il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis: “Il ciclismo è sempre una grande festa, non solo per i molti appassionati che sono venuti, anche da lontano, a fare il tifo per le atlete, ma per tutta la città. Abbiamo lavorato al fine di limitare i disagi al traffico il più possibile e devo ringraziare la Polizia Locale e gli organizzatori per la massima disponibilità dimostrata. Questo grande evento sportivo, realizzato grazie alla sinergia tra i comuni di Albenga e Alassio, è stato un veicolo di promozione di assoluto prestigio grazie alla visibilità data dalla diretta Rai seguita da diversi milioni di telespettatori. Una pubblicità per il nostro territorio davvero speciale”.

Aggiunge il sindaco Marco Melgrati: “Una tappa che si è sviluppata tra la Costa e l’entroterra permettendo uno spot promozionale del territorio grazie alla presenza della diretta internazionale che ha contribuito a far scoprire agli appassionati di ciclismo e non solo la bellezza della pedalata sulle nostre colline anche nella stagione estiva”.