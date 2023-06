Pallacanestro Alassio: ben sei squadre accedono alla finale regionale

Alassio. Portare una o due squadre all’atto conclusivo di una stagione è di per sé un risultato unico, ma portarne ben cinque, com’è riuscito alla Pallacanestro Alassio, è qualcosa di straordinario.

Lo scorso anno i gialloblù si laurearono campioni regionali con le squadre Under 13 (annata 2009-2010) e Under 14 (annata 2008-2009) mentre in questa stagione sono arrivate all’atto conclusivo la prima squadra in Serie D, l’Under 19, l’Under 15, l’Under 14 elite, gli Esordienti maschili e le Esordienti femminili.

La prima squadra, in Serie D, ha già concluso il proprio cammino dove, dopo essere arrivata terza in campionato, ha superato ai playoff prima Ospedaletti e poi Follo. In finale Chiavari ha avuto la meglio vincendo la serie 2-1 con diverse polemiche in quanto una conduzione arbitrale in tutte e tre le gare, ma soprattutto in gara due, ha sollevato diversi dubbi sul fronte alassino avallato da immagini che parlano in modo inequivocabile.

L’Under 19 ha vinto il proprio girone e ai play off ha superato nell’ordine Basket Cairo, Bvc Sanremo e Recco. In finale si troverà di fronte il Cogoleto, vincitore del girone B e con un quoziente migliore rispetto ai gialloblù che gli permetterà di avere l’eventuale gara 3 in casa.

L’Under 15 è arrivata prima nel girone A e successivamente, ai playoff, ha eliminato nell’ordine Red Basket Ovada, Bordighera e Meeting Genova. L’atto conclusivo vedrà opposti i gialloblù a Virtus Genova, vincitrice del girone B, che ha eliminato Arcola Spezia arrivata prima nel girone C.

L’Under 14 elite è arrivata seconda in campionato e in semifinale play off ha avuto la meglio sul Basket Sestri. Anche qui, come per la Serie D, è arrivato un secondo posto con i gialloblù sconfitti da Pallacanestro Vado forte di un rinforzo straniero in questa stagione e che ha difeso in modo molto speculativo giocando 80 minuti di zona box and one molto difficile da attaccare a quell’età.

Esordienti maschili ed Esordienti femminile (annata 2011-12) hanno conquistato, dopo aver vinto i propri gironi, l’accesso alla final four regionale. I maschi se la vedranno con Pegli, Canaletto e Le Torri mentre le femmine avranno di fronte Loano, Spezia Diego Bologna e Ardita Genova.

“Un risultato di questo genere pensiamo che da parte nostra sia irripetibile e unito al fatto che in U17 gold siamo in finale con ABC Ceriale e in U13 siamo tra le migliori quattro di Coppa Liguria e abbiamo raggiunto i play off ci fa ben sperare per il futuro di ABC Ponente in generale. Come ripetiamo da anni i risultati delle giovanili devono passare in secondo piano se non ci sono miglioramenti individuali e di squadra ma sicuramente ci soddisfano soprattutto pensando ai sacrifici ripagati dei ragazzi e delle ragazze. Abbiamo un unico rammarico in tutto ciò perché l’unica squadra che, secondo noi, deve puntare al risultato riteniamo debba essere la Serie D e essere arrivati in finale doveva già essere una bella soddisfazione ma per come siamo stati trattati dagli arbitri resterà una ferita che ci porteremo dietro per un bel po’, soprattutto per i ragazzi che avrebbero meritato altro. Ora però cerchiamo di non pensarci e godiamoci queste finali giovanili che, a prescindere da come andranno, ci consentiranno un ulteriore step di crescita e miglioramento in ottica di far arrivare più ragazzi e ragazze possibili in prima squadra tra qualche anno”.