Savona. Arte vivente. E che meraviglie. Un grande successo per il contest “Dolce ceramica”, con la gara di body painting che ha colorato le principali vie della città, fin dalla mattinata di ieri.

Bravura e genialità degli artisti che hanno saputo tradurre la “Ceramica nel mondo”: capacità e messaggi profondi attraverso modelli che, a loro volta, con pazienza, abilità e bellezza, li hanno espressi perfettamente.

Un evento che ha coinvolto e incuriosito, incastonato nell’ambito del Festival della Maiolica – Mondial Tornianti, brillante iniziativa per cui sono arrivati a Savona artisti da tutta Italia. Grande partecipazione di pubblico.

La manifestazione, organizzata in collaborazione con Futura Centro di Formazione Confartigianato Savona, da Indaco Eventi e Rosso Pistacchio, ha coinvolto la città, e non solo, per ammirare queste magnifiche opere viventi, frutto di grandi talenti. Fuori gara, anche l’esibizione dello special guest Daniele Piovano da Kryolan Torino.

Una bella competizione nelle postazioni di Corso Italia, via Ratti e Piazza Sisto IV. Shooting fotografici e gran finale con sfilata e premiazione. Sul palco, anche il sindaco Marco Russo, ha applaudito l’iniziativa. Bravissimi tutti, davvero. Difficile per la giuria scegliere i migliori. Sul podio Antonella Tagliani, Ilaria Camplani e la giovanissima Alice Ferrando.