Ceriale: ritorno dei grandi nomi della musica italiana e la rassegna “Rotonda sul mare”

Ceriale. Dalla novità del Festival del Mediterraneo, in programma dal 7 luglio al 22 agosto nella frazione di Peagna, passando per l’apprezzatissima rassegna “Cinema in spiaggia” rivolta ai più piccoli, e poi concerti, l’intrattenimento musicale con le serate di orchestra, mentre lo sport e il mare saranno protagonisti delle storiche manifestazioni come “Cerialevela” e “La Ponentina”, organizzate e promosse dalla sezione cerialese della Lega Navale.

Sarà una estate 2023 ricca di eventi e manifestazioni a Ceriale, che ha presentato il calendario di iniziative. Non mancheranno serate di cabaret e i grandi nomi della musica italiana, come i Matia Bazar e Andrea Mingardi, oltre alla serie di appuntamenti previsti con la rassegna una “Rotonda sul mare”.

E il 16 agosto clou dell’estate con la tradizionale Festa Patronale di San Rocco: processione, mercatino e spettacolo pirotecnico.

Infine, non mancheranno iniziative legate all’artigianato e ai prodotti locali, sagre e spazi enogastronomici, il tutto con la collaborazione delle associazioni cittadine.

A chiudere la programmazione estiva la cultura, con la nuova edizione della storica rassegna “Libri di Liguria”.

Il sindaco di Ceriale Marinella Fasano, con delega al turismo, e l’assessore alle manifestazioni Gianbenedetto Calcagno affermano: “Per la stagione estiva possiamo presentare un calendario di eventi di assoluto livello e per tutti i gusti, con musica, concerti, cinema, cultura e tanto intrattenimento per i nostri ospiti e per i nostri cittadini”.

“Siamo riusciti ad organizzare una serie iniziative capaci di attirare un numeroso e variegato pubblico che potranno generare un indotto positivo a livello turistico-commerciale, con le nostre attività che avranno beneficio grazie alle numerose attrattive messe in campo dall’amministrazione comunale” concludono il primo cittadino e l’assessore cerialese.

Ecco il programma completo:

LUGLIO

Martedì 4 Ore 21,30 – Proiezione del film “MINIONS 2″– A cura della Cooperativa DIESIS di Bagnolo in Piano (RE) – Spiaggia antistante Piazza della Vittoria

Mercoledì 5 Ore 21,30 – Serata di intrattenimento musicale con l’orchestra “CASTELLINA PASI” – A cura della A cura della Cooperativa DIESIS di Bagnolo in Piano (RE) – Piazza della Vittoria

Venerdì 7 Ore 21,30 – Festival del Mediterraneo – Serata di Apertura – A cura dell’Associazione APS Melisma di Loano – Teatro C. Vacca – Peagna

Ore 21,30 – Spettacolo di cabaret musicale con MICHELE TOMATIS – A cura dell’HPI Hollywood Production Italy – Piazza della Vittoria

Sabato 8 Ore 21,30 – Spettacolo teatrale “La finta ammalata” di Carlo Goldoni – Regia di Giorgio Caprile – A cura di Produzioni teatrali MC Sipario – Piazza della Vittoria

Domenica 9 Dalle ore 9,00 alle ore 24,00 – Mercatino artigianato “lavoriAMO CERIALE” – Passeggiata a mare – A cura della Parrocchia SS Giovanni Battista ed Eugenio

Martedì 11 Ore 21,30 – Proiezione del film “IL RE LEONE” – A cura della Cooperativa DIESIS di Bagnolo in Piano (RE) – Spiaggia antistante Piazza della Vittoria

Mercoledì 12 Ore 21,30 – Serata di intrattenimento musicale con l’orchestra “ROBERTO MORSELLI” – A cura della A cura della Cooperativa DIESIS di Bagnolo in Piano (RE) – Piazza della Vittoria

Ore 21,30 – Festival del Mediterraneo – Concerto rurale “La Cantadina” – A cura dell’Associazione APS Melisma di Loano – Teatro C. Vacca – Peagna

Venerdì 14 Ore 21,30 – Spettacolo con Orchestra MATTEO BENSI – A cura dell’HPI Hollywood Production Italy – Piazza della Vittoria

Sabato 15 CERIALEVELA 2023 – Organizzato dalla Lega navale Italiana – Sezione di Ceriale

Ore 21,30 – Festival del Mediterraneo – “Canto alla Rovescia” con Massimiliano di Carlo – A cura dell’Associazione APS Melisma di Loano – Teatro C. Vacca – Peagna

Domenica 16 Dalle ore 9,00 alle ore 24,00 – Mercatino artigianato “lavoriAMO CERIALE” – Passeggiata a mare – A cura della Parrocchia SS Giovanni Battista ed Eugenio

CERIALEVELA 2023 – Organizzato dalla Lega navale Italiana – Sezione di Ceriale

Dalle ore 10,00 – WORKSHOP A VOCE NUDA – A cura dell’Associazione APS MELISMA di Loano – Teatro C. Vacca – Peagna

Martedì 18 Ore 21,30 – Proiezione del film “MADAGASCAR 2” – A cura della Cooperativa DIESIS di Bagnolo in Piano (RE) – Spiaggia antistante Piazza della Vittoria

Mercoledì 19 Ore 21,30 – Festival del Mediterraneo – “Sail away” – Serata jazz” –- A cura dell’ Associazione APS Melisma di Loano – Teatro C. Vacca – Peagna

Ore 21,30 – Serata di intrattenimento musicale con l’orchestra “RITA GESSI” – A cura della A cura della Cooperativa DIESIS di Bagnolo in Piano (RE) – Piazza della Vittoria

Venerdì 21 Ore 21,00 – Concerto “LOU DALFIN – Antica e nuova musica d’oc” – A cura dell’Associazione CRINALI APS – Piazza della Vittoria

Sabato 22 Ore 21,30 – Festival del Mediterraneo – “Caristho’ – Viaggio dalla Calabria alle sponde del Mediterraneo” –- A cura dell’Associazione APS Melisma di Loano – Teatro C. Vacca – Peagna

Ore 21,30 – SHARY Band Show internazionale 70-80-90 – A cura dell’HPI Hollywood Production Italy – Piazza della Vittoria

Domenica 23 Dalle ore 9,00 alle ore 24,00 – Mercatino artigianato “lavoriAMO CERIALE” – Passeggiata a mare – A cura della Parrocchia SS Giovanni Battista ed Eugenio

Dalle ore 17,30 – WORKSHOP Sonu a Ballu’ – Stage di danza – A cura dell’Associazione APS Melisma di Loano – Teatro C. Vacca – Peagna

Lunedì 24 Ore 21,30 – Festival del Mediterraneo – “Flamenco sotto le stelle” con il TriOlè – A cura dell’Associazione APS Melisma di Loano – Teatro C. Vacca – Peagna

Martedì 25 Ore 21,30 – Proiezione del film “CLIFFORD: IL GRANDE CANE ROSSO” – A cura della Cooperativa DIESIS di Bagnolo in Piano (RE) – Spiaggia antistante Piazza della Vittoria

Mercoledì 26 Ore 21,30 – Serata di intrattenimento musicale con l’orchestra “GIACOMO ZANNA ” – A cura della A cura della Cooperativa DIESIS di Bagnolo in Piano (RE) – Piazza della Vittoria

Sabato 29 Dalle 17,30 – WORKSHOP Canti tradizionali polifonici – A cura dell’Associazione APS Melisma di Loano – Teatro C. Vacca – Peagna

Ore 21,30 – Festival del Mediterraneo – “Le Tre Sorelle” – Canti e musiche tradizionali del Sud Italia –- A cura dell’ Associazione APS Melisma di Loano – Teatro C. Vacca – Peagna

Ore 21,30 – Cabaret con SERGIO SGRILLI – A cura dell’HPI Hollywood Production Italy – Piazza della Vittoria

Domenica 30 Dalle ore 9,00 alle ore 24,00 – Mercatino artigianato “lavoriAMO CERIALE” – Passeggiata a mare – A cura della Parrocchia SS Giovanni Battista ed Eugenio.

AGOSTO

Martedì 1 Ore 21,30 – Proiezione del film “THE BAD GUYS” – A cura della Cooperativa DIESIS di Bagnolo in Piano (RE) – Spiaggia antistante Piazza della Vittoria

Ore 21,30 – Concerto del Corpo Bandistico N. S. di Pontelungo – A cura dell’Associazione APS Melisma di Loano – Teatro C. Vacca – Peagna

Mercoledì 2 Ore 21,30 – Serata di intrattenimento musicale con l’orchestra “PATTY STELLA” – A cura della A cura della Cooperativa DIESIS di Bagnolo in Piano (RE) – Piazza della Vittoria

Giovedì 3 Ore 21,30 – ANTONELLO CUOMO canta Antonello Venditti – A cura dell’HPI Hollywood Production Italy – Piazza della Vittoria

Venerdì 4 Ore 21,30 – SILENT DISCO – A cura dell’HPI Hollywood Production Italy – Piazza della Vittoria

Sabato 5 Dalle ore 9,00 alle ore 24,00 – Mercatino artigianato “lavoriAMO CERIALE” – Passeggiata a mare – A cura della Parrocchia SS Giovanni Battista ed Eugenio

Ore 21,30 – Spettacolo teatrale “Faccia un’altra faccia” di Antonio Pisu e Tiziana Foschi – A cura di Produzioni teatrali MC Sipario – Piazza della Vittoria

Ore 21,30 – Festival del Mediterraneo – Serata jazz “Continge con la distancia” – A cura dell’ Associazione APS Melisma di Loano – Teatro C. Vacca – Peagna

Domenica 6 Ore 21,30 – Galdima – Serata culturale – A cura dell’Associazione APS Melisma di Loano – Teatro C. Vacca – Peagna

Martedì 8 Ore 21,30 – Proiezione del film “IL PICCOLO YETI” – A cura della Cooperativa DIESIS di Bagnolo in Piano (RE) – Spiaggia antistante Piazza della Vittoria

Ore 21,00 – Speciale bambini – Giochi teatrali – A cura dell’Associazione APS Melisma di Loano – Teatro C. Vacca – Peagna

Mercoledì 9 Ore 18,00 – Speciale bambini Laboratorio “Questo non è un rifiuto” a cura dell’ Associazione APS Melisma di Loano – Teatro C. Vacca – Peagna

Ore 21,30 – Serata di intrattenimento musicale con l’orchestra “GIACOMO ZANNA” – A cura della A cura della Cooperativa DIESIS di Bagnolo in Piano (RE) – Piazza della Vittoria

Giovedì 10 Ore 21,30 – Concertone MATIA BAZAR – A cura del Comune di Ceriale – Piazza della Vittoria

Venerdì 11 Ore 21,30 – Concerto MATTHEW LEE – A cura dell’HPI Hollywood Production Italy – Piazza della Vittoria

Ore 21,30 – Festival del Mediterraneo – Speciale Flamenco – A cura dell’Associazione APS Melisma di Loano- Teatro C. Vacca – Peagna

Domenica 13 Dalle ore 9,00 alle ore 24,00 – Mercatino artigianato “lavoriAMO CERIALE” – Passeggiata a mare – A cura della Parrocchia SS Giovanni Battista ed Eugenio

LA PONENTINA 2023– Organizzato dalla Lega navale Italiana – Sezione di Ceriale

Ore 21,00 – Concerto “NINE PENNIES – Swing Orchestra” – A cura dell’Associazione CRINALI APS – Piazza della Vittoria

Ore 21,30 – Festival del Mediterraneo – “Flamenco sotto le stelle” con la Primera Flamenca – A cura dell’Associazione APS Melisma di Loano – Teatro C. Vacca – Peagna

Lunedì 14 Dalle 17,00 – Corso di Tamburello – A cura dell’ Associazione APS di Loano – Teatro C. Vacca – Peagna

Martedì 15 Ore 21,30 – Concerto ANDREA MINGARDI – A cura dell’HPI Hollywood Production Italy – Piazza della Vittoria

Mercoledì 16 Festa Patronale di S. Rocco

Dalle ore 9,00 – Fiera di S. Rocco – L.re Diaz

Dalle ore 23,00 – Spettacolo pirotecnico – Molo S. Sebastiano

Venerdì 18 Ore 21,30 – Festival del Mediterraneo – “Serata El Mar” – “Concerto teatrale di ode al mare” – A cura dell’Associazione APS Melisma di Loano – Teatro C. Vacca – Peagna

Ore 21,30 – OVERGOLD Tributo Dire Straits – A cura dell’HPI Hollywood Production Italy – Piazza della Vittoria

Domenica 20 Dalle ore 9,00 alle ore 24,00 – Mercatino artigianato “lavoriAMO CERIALE” – Passeggiata a mare – A cura della Parrocchia SS Giovanni Battista ed Eugenio

Martedì 22 Ore 21,30 – Proiezione del film “DRAGON TRAINER: IL MONDO NASCOSTO” – A cura della Cooperativa DIESIS di Bagnolo in Piano (RE) – Spiaggia antistante Piazza della Vittoria

Ore 21,30 – Festival del Mediterraneo – “Gli Oggitani” – Viaggio nella musica del Mediterraneo- – A cura dell’Associazione APS Melisma di Loano – Teatro C. Vacca – Peagna

Mercoledì 23 Ore 21,30 – Orchestra Italiana GIANMARCO BAGUTTI – A cura dell’HPI Hollywood Production Italy – Piazza della Vittoria

Venerdì 25 Ore 21,30 – Cabaret con GIANLUCA IMPASTATO e SHERRITA – Live – A cura dell’HPI Hollywood Production Italy – Piazza della Vittoria

Sabato 26 Ore 21,00 – Concerto “CANTO ANTICO – Pizziche, tarante e tarantelle” – A cura dell’Associazione CRINALI APS – Piazza della Vittoria

Domenica 27 Dalle ore 9,00 alle ore 24,00 – Mercatino artigianato “lavoriAMO CERIALE” – Passeggiata a mare – A cura della Parrocchia SS Giovanni Battista ed Eugenio

Martedì 29 Ore 21,30 – Proiezione del film “DUMBO” Regia di Tim Burton – A cura della Cooperativa DIESIS di Bagnolo in Piano (RE) – Spiaggia antistante Piazza della Vittoria

Da domenica 27 agosto a domenica 3 settembre la XLII Rassegna libri di Liguria – Organizzata dall’Associazione Amici di Peagna in collaborazione con il Comune di Ceriale – Frazione Peagna.